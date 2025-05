Carlo Ancelotti chega ao Brasil para assumir a Seleção

Por Metrópole

O treinador italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, desembarcou no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (25/5), para comandar a Seleção Brasileira, a partir desta segunda (26/5).

Ancelotti se despediu do Real Madrid no último sábado (24/5), em partida contra a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pela LaLiga. O jogo terminou em 2 a 0, com dois gols de Mbappé.

O italiano é aguardado no Brasil para ser oficializado como novo técnico da Seleção e realizar a primeira convocação. A lista a ser anunciada nesta segunda será válida para os confrontos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, falou, neste domingo, sobre o que espera de Carlo Ancelotti no comando da Seleção. Para ele, um dos principais desafios será aproximar o torcedor do time.

“O primeiro desafio é trazer alegria novamente para as pessoas que trabalham na instituição e tentar aproximar a torcida da Seleção Brasileira. Esse trabalho sendo realizado aqui dentro com estabilidade institucional, nós teremos com certeza o reflexo lá fora”, iniciou Samir, em resposta à reportagem do Metrópoles. Veja:

Prêmios no Real Madrid

Pelo Real Madrid, Ancelotti ganhou dois títulos do Mundial de Clubes (2014 e 2022), duas Supercopa da Espanha (2021/22 e 2023/24) e três Champions League (2013/14, 2021/22 e 2023/24).

Ancelotti tinha contrato com o Real Madrid até julho de 2026, mas rompeu o vínculo com o time espanhol para assumir a Seleção Brasileira. Ele será substituído por Xabi Alonso, ex-jogador do clube, anunciado neste domingo.