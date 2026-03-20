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Carlinhos do Pelado recebe deputado Coronel Ulysses e anuncia novo investimento de R$ 1,4 milhão para a saúde em Brasiléia
Por Fernando Oliveira
Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia
Nesta sexta-feira (20), o prefeito Carlinhos do Pelado, acompanhado do secretário de Saúde Francelio Barbosa, recebeu em seu gabinete o deputado federal Coronel Ulysses Araújo.
Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria com o parlamentar e agradeceu pelos recursos já destinados ao município. “Quero agradecer ao deputado Coronel Ulysses por todo o apoio que tem dado à nossa cidade. Esses investimentos fazem a diferença na vida da população e mostram o compromisso com o nosso desenvolvimento”, afirmou Carlinhos do Pelado.
Na oportunidade, o deputado anunciou a destinação de uma nova emenda parlamentar no valor de R$ 1,4 milhão para a área da saúde. Segundo Coronel Ulysses Araújo, o recurso reforça o compromisso com o fortalecimento dos serviços públicos. “Nosso mandato tem como prioridade apoiar os municípios, principalmente na saúde. Esse recurso vem para melhorar o atendimento e garantir mais qualidade de vida para a população”, destacou.
O secretário de Saúde também ressaltou a relevância do investimento para o setor. “Esses recursos chega em um momento importante e vai contribuir diretamente para ampliar e qualificar os serviços oferecidos à nossa população”, pontuou Francelio Barbosa.
A reunião reforça a parceria institucional entre o município e os parlamentares acreanos com objetivo de novas conquistas e melhorias para a população brasileense.
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Em Brasileia, vice-governadora Mailza recebe representantes das universidades bolivianas
Durante agenda na regional do Alto Acre, nesta sexta-feira, 20, a vice-governadora Mailza Assis se reuniu com o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, para tratar sobre a parceria entre o governo do Estado e a gestão municipal, com foco na ampliação de investimentos e melhorias para a população.
O encontro, realizado na sede da Prefeitura de Brasileia, contou com a participação de representantes de universidades de medicina que atuam na cidade de Cobija, na Bolívia, entre elas a Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), a Universidad Técnica Privada Cosmo (Unitepc) e a Universidad Amazónica de Pando (UAP).
Segundo o prefeito Carlinhos do Pelado, a presença da vice-governadora fortalece a atuação do Estado junto aos estudantes brasileiros que cursam medicina no país vizinho, além de impulsionar a economia da região de fronteira.
“Nos honra muito receber a vice-governadora aqui e poder realizar esse encontro com os representantes das universidades bolivianas. Brasileia hoje é uma cidade universitária, com mais de 8 mil estudantes que atravessam a fronteira diariamente para cursar medicina e medicina veterinária. Isso é motivo de alegria, porque esses investimentos permanecem no município. Agora reforçamos o compromisso do governo do Acre com os futuros internos, para que possam aprender nas nossas unidades de saúde e garantir um atendimento cada vez melhor à população”, destacou o prefeito.
Ao chegar à sede do município, Mailza Assis foi recepcionada por estudantes brasileiros em um ato de agradecimento pela aprovação da Lei nº 4.775, sancionada em 13 de fevereiro de 2026 e publicada no dia 19 do mesmo mês, que autoriza a realização do internato no sistema estadual de saúde do Acre.
“Hoje fico muito feliz em voltar a Brasileia e ser tão bem recebida pelo prefeito Carlinhos, sua equipe e todos esses estudantes. Aproveitamos esse momento para tratar de uma proposta de integração entre Brasil e Bolívia, especialmente no que diz respeito às universidades de medicina. Temos muitos alunos brasileiros aqui, vindos de toda a região Norte e de diversas partes do país, vivenciando a cultura boliviana junto com a realidade da nossa fronteira no Alto Acre, realizando o sonho de cursar medicina, que também é uma necessidade para o nosso estado. Nada melhor do que, como governo, município e em diálogo com o país vizinho, avançarmos nessas tratativas, formalizando um termo de cooperação. A lei já está aprovada, permitindo que esses estudantes realizem o internato no Brasil e contribuam com a saúde da nossa população”, enfatizou Mailza Assis.
Ainda durante sua atuação como senadora da República, Mailza Assis destinou mais de R$ 10 milhões em emendas parlamentares para o município de Brasileia, contemplando áreas essenciais como saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, segurança e apoio à produção rural.
A vice-governadora também esteve presente em momentos críticos enfrentados pelo município, como durante as cheias de 2023 e 2024, garantindo apoio à gestão municipal por meio de ações emergenciais, incluindo a doação de cestas básicas e kits de limpeza às famílias atingidas, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Prefeitura de Brasiléia garante merenda escolar para 26 escolas em áreas de difícil acesso
Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, conseguiu entregar a merenda escolar nos primeiros dias do ano letivo para escolas da zona rural localizadas em áreas de difícil acesso.
Ao todo, 26 escolas foram atendidas. Muitas delas ficam bem distantes da cidade, entre 140 e 150 km, e enfrentam ainda mais dificuldades no período invernoso, quando as estradas ficam em condições mais complicadas.
Para garantir que os alimentos chegassem até os alunos, foi preciso montar uma logística especial. As entregas foram feitas com caminhonetes e, em alguns trechos onde os veículos não conseguiam passar, o transporte continuou com o uso de triciclos.
A secretária municipal de Educação, Raiza Dias, destacou que o objetivo é garantir que todos os estudantes tenham acesso à alimentação escolar desde o início das aulas, mesmo com os desafios de acesso.
“Seguimos trabalhando para garantir que nenhum aluno fique sem merenda, independentemente da distância ou das dificuldades de acesso”, reafirmou a secretária.
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GEFRON apreende 213 kg de drogas, prende suspeitos e retira armas, veículos e celulares do crime em operações integradas entre o Acre e o Amazonas
Operações integradas das forças de segurança resultam em prisões, apreensão de drogas, armas e prejuízo milionário ao crime na região Norte
Duas operações integradas das forças de segurança pública, realizadas no Acre e no Amazonas, resultaram em apreensões significativas de drogas, armas e na prisão de suspeitos ligados a organizações criminosas. As ações reforçam a intensificação do combate aos crimes transfronteiriços na região Norte do país.
A primeira ocorrência foi registrada no dia 10 de março de 2026, por volta das 2h, no município de Senador Guiomard, no Acre, durante a vigência da Operação Protetor das Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Diretoria de Operações Integradas (Diop), em conjunto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).
A ação contou ainda com a participação da Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que atuava de forma integrada em patrulhamento e abordagens ao longo da rodovia AC-40, com foco no combate aos crimes transfronteiriços.
Durante a operação, dois veículos que trafegavam em atitude suspeita foram interceptados pelas equipes policiais. Após a ordem de parada e identificação dos ocupantes, foi realizada busca veicular, momento em que os agentes localizaram aproximadamente 213 quilos de maconha do tipo skunk escondidos nos automóveis.
Seis homens maiores de idade, de nacionalidade brasileira, foram presos em flagrante. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco para a realização dos procedimentos legais cabíveis.
Além da droga, as equipes apreenderam um veículo Fiat Uno (ano 2016), um Chevrolet Onix (ano 2013/2014), dois aparelhos iPhone e três smartphones, totalizando cinco celulares. O valor estimado da droga apreendida é de R$ 2.130.000,00, enquanto os veículos e aparelhos somam R$ 100 mil. Ao todo, o prejuízo causado ao crime organizado foi calculado em aproximadamente R$ 2.230.000,00.
A ocorrência contou com o emprego da viatura GEF-TRAILBLAZER, sendo registrada no Boletim de Ocorrência nº 18096. Também foram anexados registros fotográficos e em vídeo da ação.
Já nesta quinta-feira, 19 de março de 2026, uma nova operação integrada foi deflagrada durante a madrugada na Comunidade do Gama, localizada no município de Guajará, no estado do Amazonas, na regional do Juruá.
A ação contou com a participação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Militar do Estado do Amazonas.
A ofensiva foi desencadeada após levantamentos de inteligência apontarem que o local estaria sendo utilizado como esconderijo por foragidos da Justiça acreana. As informações também indicavam que os suspeitos estariam armados e que entre eles havia integrantes com funções relevantes dentro de uma organização criminosa, o que exigiu uma atuação coordenada e precisa das forças de segurança.
Durante a operação, as equipes realizaram o cerco ao imóvel indicado e conseguiram abordar os suspeitos. Ao todo, cinco integrantes da organização criminosa foram presos no local.
No interior da residência, os policiais apreenderam duas armas de fogo de uso restrito, sendo uma pistola e uma espingarda adaptada para calibre .22, além de grande quantidade de munições de diversos calibres, evidenciando o elevado potencial bélico do grupo.
Também foram localizados aparelhos celulares que podem conter informações relevantes sobre a atuação da organização criminosa. No entanto, no momento da intervenção policial, alguns dos suspeitos tentaram destruir parte dos dispositivos, quebrando os aparelhos na tentativa de eliminar provas e dificultar o avanço das investigações.
As operações destacam a importância da integração entre as forças de segurança dos estados e órgãos federais no enfrentamento ao crime organizado, especialmente em regiões de fronteira, consideradas estratégicas para o tráfico de drogas e a atuação de facções criminosas.
As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos.
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