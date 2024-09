Carlinho do Pelado e Amaral do Gelo cumprem agenda em bairros de Brasiléia e reforçam propostas

O candidato à prefeitura de Brasiléia, Carlinho do Pelado (PP), e seu vice, Amaral do Gelo, intensificaram suas atividades de campanha nesta quarta-feira (25), com a realização de uma reunião no bairro Marcos Galvão. O evento contou com a presença do senador acreano Marcio Bittar (PL), do deputado estadual Tadeu Hassem e de apoiadores da coligação, onde discutiram propostas e reafirmaram compromissos para a gestão municipal.

Durante o encontro, Carlinho do Pelado destacou a continuidade dos trabalhos voltados ao bem-estar da população. “É um trabalho que está dando certo. Sempre estivemos focados no cuidado das pessoas. Realizamos várias reuniões para apresentar nosso plano de ações, pois o que está funcionando não precisa ser mudado”, afirmou o candidato.

O senador Marcio Bittar ressaltou o papel fundamental de Carlinho na administração municipal, destacando a importância de governar com foco nas demandas da população. “Carlinho do Pelado fez muito por Brasiléia. Ele provou que é possível administrar pensando sempre no futuro e no povo desta terra”, afirmou Bittar, pedindo mais um voto de confiança ao candidato.

Amaral do Gelo também enfatizou a necessidade de manter a união e o alinhamento de forças para continuar o trabalho realizado pela atual gestão. “Precisamos estar unidos para dar continuidade ao que já foi iniciado. Após as eleições, nosso foco será colocar em prática o Plano de Governo para 2025, garantindo que as ações beneficiem cada vez mais a população”, completou o candidato a vice.

A campanha segue com a proposta de fortalecer o trabalho já em andamento, focando em melhorias para os bairros e para a zona rural do município.

