Carga ilegal é apreendida pela PRF após perseguição na BR-364

Charles Xavier de Oliveira, de 39 anos, foi detido após confusão familiar no bairro Recanto dos Buritis; irmão sofreu ferimento grave no braço.

Um homem identificado como Charles Xavier de Oliveira, de 39 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (17) após tentar agredir a mãe e a irmã, além de esfaquear o próprio irmão, durante uma confusão familiar na travessa Coelho, bairro Recanto dos Buritis, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Charles — apontado como usuário de entorpecentes — chegou à residência exigindo dinheiro da mãe. Com a recusa, começou a ameaçá-la e tentou agredi-la. A irmã tentou intervir, mas também foi intimidada.

O irmão, Ismael Oliveira dos Santos, de 32 anos, tentou conter Charles e entrou em luta corporal com ele. Durante a briga, Charles pegou uma faca e atingiu Ismael com um golpe no braço, causando ferimento grave.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do 2° Batalhão conseguiu conter o agressor, que estava descontrolado. Charles ainda desacatou e ameaçou os policiais, sendo necessário apoio da Companhia de Operações Especiais (Choque) para a condução até a Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

Ismael foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro, onde deu entrada em estado estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos.

