Cardeal da Amazônia embarca para o Vaticano participar da eleição do novo papa

Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, integra o conclave que definirá sucessor de Francisco, morto após 12 anos de pontificado marcado por defesa dos pobres

O arcebispo de Manaus e cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, partiu nesta quinta-feira (24) para o Vaticano, onde votará na escolha do novo líder da Igreja Católica. Um dos sete cardeais brasileiros com direito a voto, ele deixou o Aeroporto Eduardo Gomes sob olhares de fiéis, mas sem declarações à imprensa.

A eleição ocorre após a morte do papa Francisco, na última segunda-feira (21), aos 88 anos, vítima de um AVC e falência cardíaca. O pontífice, que governou a Igreja por 12 anos, era conhecido por sua ênfase na justiça social e no diálogo com as comunidades marginalizadas – legado lembrado por Dom Steiner em entrevistas anteriores.

Sem detalhes sobre sua agenda em Roma, o cardeal segue primeiro para São Paulo antes de chegar à Itália. A Arquidiocese de Manaus manteve sigilo sobre os próximos passos do religioso.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários