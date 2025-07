Caravana Transpetro Ubu em Movimento leva apresentação de espetáculo, oficinas e exibição de documentário em Brasiléia e Epitaciolândia

A oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua” pretende apresentar princípios que estiveram presentes no processo de criação do espetáculo “Ubu”

Após passar por Rio Branco, é a vez de Brasiléia e Epitaciolândia receber, entre os dias 28 e 31 de julho, o projeto “Caravana Transpetro Ubu em Movimento”, dos grupos potiguares Clowns de Shakespeare, Facetas e Asavessa, com realização do Ministério da Cultura (MinC) e patrocínio da Transpetro, através da Lei Rouanet. Epitaciolândia receberá parte da programação.

As ações da Caravana são gratuitas e contam com apresentações da obra “Ubu: o que é bom tem que continuar!” com acessibilidade em Libras e audiodescrição, uma oficina com acessibilidade em Libras, e a exibição de um documentário com acessibilidade por LSE (Legendas para Surdos e Ensurdecidos).

Vale destacar que a ação, selecionada pelo Programa Transpetro em Movimento e que possui patrocínio da Transpetro, será realizada em três regiões do Brasil: Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Para Diogo Spinelli, integrante do Clowns de Shakespeare, é uma alegria muito grande estar voltando para Brasiléia. “Conseguir voltar para Brasiléia trazendo desta vez um espetáculo, poder rever as pessoas dali e de uma certa maneira retribuir para a cidade tudo o que ela nos deu é de grande alegria”, disse. Em 2022 o grupo esteve em Brasiléia junto ao grupo Boliviano Teatro de Los Andes para fazer a pesquisa para a criação de uma obra conjunta entre os dois coletivos.

Sobre espetáculo, oficinas e documentário

“Ubu: o que é bom tem que continuar!” é um espetáculo de rua que tem como ponto de partida os personagens Pai e Mãe Ubu, da clássica obra “Ubu Rei”, de Alfred Jarry, e suas rocambolescas armações em uma insaciável busca pelo poder. Situando-se como uma possível continuação do trabalho de Jarry, “Ubu: O que é bom tem que continuar!” desloca esses personagens para um país/lugar-nenhum com ares latino-americanos, chamado Embustônia.

A oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua” pretende apresentar princípios que estiveram presentes no processo de criação do espetáculo “Ubu: o que é bom tem que continuar!”, bem como toda a experiência de criação cênica do grupo Clowns de Shakespeare. A oficina é ofertada para maiores de 16 anos, e é necessário realizar inscrição pelo formulário disponível no Instagram do grupo Clowns de Shakespeare (@teatroclowns).

O documentário “Um filme sem fim” é resultado de um recorte pessoal e afetivo do diretor Carito Cavalcanti acerca da trajetória de quase trinta anos do Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare.

Confira a programação em Brasiléia e Epitaciolândia:

Oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua”

Data: 28 e 29/07

Local: Centro Cultural de Brasiléia – Sebastião Dantas

Endereço: Rua Vitória Salvatierra, nº 1090

Horário: 18h às 21h

Exibição do documentário “Um Filme Sem Fim”

Local: Centro Cultural de Brasiléia – Sebastião Dantas

Endereço: Vitória Salvatierra, nº 1090

Data: 29/07

Horário: 21h

Apresentação de “Ubu: o que é bom tem que continuar!” em Epitaciolândia:

Local: Praça 28 de abril

Data: 30/07

Horário: 19h30m

Apresentação de “Ubu: o que é bom tem que continuar!” em Brasiléia:

Local: Praça Hugo Poli

Endereço: Avenida Prefeito Rolando Moreira, 577-689

Data: 31/07

Horário: 18h

Ficha técnica completa

Direção e dramaturgia: Fernando Yamamoto

Elenco: Caju Dantas, Diogo Spinelli, José Medeiros, Paula Queiroz e Rodrigo Bico

Figurino e adereços: Marcos Leonardo

Cenografia: Fernando Yamamoto e Rafael Telles

Dramaturgia Musical: Marco França e Ernani Maletta.

Composições: Músicas de Marco França (exceto “Marcha Da Votação”, de Ernani Maletta) e letras de Fernando Yamamoto.

Colaboradores Musicais: Franklyn Novaes, Maria Clara Gonzaga, Júlio Lima e Caio Padilha.

Colaboração Dramatúrgica: Camilla Custódio

Produção: Talita Yohana

Coordenação: Renata Kaiser

Consultoria e desenho de projeto Lei Rouanet: Ana Paula Medeiros/ Alma do Minho

Desenvolvimento Web: Val Queiroz

