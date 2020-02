A fim de ampliar as bases partidárias da regional do baixo Acre, a deputada Vanda Milani e o presidente da Executiva Estadual do Solidariedade, Israel Milani, estiveram este sábado,8, em Acrelândia e Plácido de Castro onde foram recebidos com festa por novos filiados e pré-candidatos. Segundo a deputada, existe um nítido anseio de mudança em muitas cidades do interior “que vem ao encontro das bandeiras defendidas pelo Solidariedade que prega a renovação e inovação”

Para o presidente regional do Solidariedade, Israel Milani, as visitas serviram para “debater a boa política ,primando sempre por alianças que ajudem no desenvolvimento do Estado”. Em Acrelândia, a base do Solidariedade decidiu apoiar o projeto de reeleição do prefeito Ederaldo Caetano. De acordo com a deputada, é hora de avançar e utilizar os recursos federais para potencializar o setor produtivo do município. E lembrou: “O Ederaldo conseguiu tirar Acrelândia das paginas policiais, imprimiu uma nova dinâmica à administração, valorizou a zona rural, dando provas de competência. Por isto mesmo, a família do Solidariedade vai marchar junta com ele”.

O ex-prefeito Vilseu Ferreira liderou um grupo de filiações e apresentou chapa completa de vereadores. Em seguida, uma caravana chefiada pela deputada se dirigiu de carro pela AC 40 até o município de Plácido de Castro, onde foi recebida por pré-candidatos a vereador pelo município, religiosos e lideranças das zonas rural e urbana(incluindo o Distrito de Campinas).

Fortalecimento e pré-candidaturas

Israel Milani lembrou que o trabalho de estruturação do Solidariedade vem se consolidando no interior, “assegurando o crescimento do partido e contribuindo para o desenvolvimento e progresso do Estado, que é a meta do Solidariedade .Estamos ampliando o nosso número de filiados e debatendo com as lideranças os caminhos para a formação de alianças e a formação de chapas fortes em todo o Acre”.

A Executiva confirmou a pré-candidatura da deputada federal Vanda Milani à prefeitura de Rio Branco e deve lançar ainda cabeças de chapa em cidades do alto e baixo Acre. “O Solidariedade vem aglutinando novas lideranças dispostas a praticar, em todo o Estado, uma política renovada de desenvolvimento, inclusão e cidadania”, finalizou a deputada.

