Acre
Capotamento na AC-10 deixa idoso ferido e com suspeita de traumatismo craniano
Acidente ocorreu no km 47, na estrada de Porto Acre; motorista, filho da vítima, disse ter perdido o controle do veículo em uma curva
Um capotamento na AC-10, no km 47 da estrada de Porto Acre, no trecho entre Porto Acre/Rio Branco, deixou o passageiro Raimundo Silva de Sales, de 62 anos, ferido na noite desta sexta-feira (7). Ele estava em uma caminhonete Hilux branca conduzida pelo próprio filho, que saiu ileso.
O motorista afirmou à polícia que perdeu o controle do veículo em uma curva, mesmo trafegando dentro do limite de velocidade da via. A caminhonete capotou às margens da rodovia.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Raimundo apresentava corte na cabeça com sangramento, sinais de desorientação e dificuldades para recordar o acidente. Os socorristas realizaram procedimentos de imobilização, aplicaram curativo compressivo e colar cervical, e, embora não tenham identificado fraturas, levantaram suspeita de traumatismo craniano leve (TCE).
A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável, onde passará por exames para descartar lesões neurológicas mais graves.
O condutor, que sofreu apenas escoriações leves no ombro, recusou atendimento médico e permaneceu no local para tratar dos procedimentos relacionados ao acidente.
A dinâmica do capotamento será apurada pelas autoridades de trânsito.
Acre
Sebrae leva comissão acreana a evento de inovação do país
O Ecossistema de Inovação do Acre marcou presença no 4º ELI Summit, um dos principais encontros de inovação do país. Reunindo líderes, empreendedores, pesquisadores e gestores públicos, o evento aconteceu de 4 a 6 de novembro, em Natal, no Rio Grande do Norte.
A caravana acreana contou com 12 participantes, representando oito instituições dos setores empresarial, universitário e governamental, reforçando a importância desses atores na construção de soluções inovadoras para os desafios locais.
De acordo com o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, participar desse evento junto aos parceiros é um marco para o Ecossistema de Inovação acreano. “Participar do ELI Summit em Natal foi uma experiência incrível, onde pudemos trocar conhecimentos e experiências com líderes e empreendedores inovadores. As discussões sobre desenvolvimento territorial e capacitação dos ecossistemas locais de inovação foram fundamentais para entendermos como fortalecer nossas ações. Foi uma oportunidade de aprendizado e conexão com soluções inovadoras que dialogam diretamente com as necessidades do nosso estado”, disse.
A atuação do Sebrae como catalisador e articulador para a participação nesse evento fortalece parcerias estratégicas e impulsiona a transformação dos territórios, reafirmando o compromisso da instituição com o protagonismo dos empreendedores acreanos e com a inovação como caminho para a competitividade.
Durante o evento, os participantes puderam trocar experiências com representantes de outros estados e países, abrindo possibilidades para projetos colaborativos, além de atrair investimentos e desenvolver soluções alinhadas às vocações da Amazônia.
Para saber mais sobre as ações do Sebrae, acesse sebrae.com.br/acre e acompanhe o perfil oficial no Instagram @sebraenoacre.
Acre
Acre tem 366 crianças de 10 a 14 anos em uniões conjugais, aponta Censo 2022
Número representa redução de 13,68% em 12 anos, mas prática segue ilegal para menores de 14 anos. União consensual predomina entre casais acreanos
O Acre registra 366 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivendo em uniões conjugais, segundo dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IBGE. Embora o número represente uma redução de 13,68% em relação a 2010 – quando foram registrados 424 casos -, a situação permanece alarmante por se tratar de prática ilegal para menores de 14 anos.
O estudo revela ainda um crescimento expressivo de uniões na faixa etária de 15 a 19 anos, que saltou de 2.453 para 10.641 casos em 12 anos – aumento superior a 340%. Entre os 335.821 casais acreanos, a maioria (51,09%) vive em união consensual, sem formalização legal, padrão semelhante ao observado nacionalmente.
Os dados evidenciam a persistência do casamento infantil no estado, apontando a necessidade de políticas públicas específicas para proteger os direitos de crianças e adolescentes.
Evolução das uniões precoces
- 2010: 424 crianças e adolescentes (10-14 anos)
- 2022: 366 crianças e adolescentes (10-14 anos)
- Adolescentes (15-19 anos): 10.641 casais (+340% vs 2010)
Perfil das uniões no Acre
- União consensual: 171.531 (51,09%)
- Apenas civil: 93.119
- Civil e religioso: 58.565
- Apenas religioso: 12.567
Contexto nacional
- Brasil: 51,3% da população com 10+ anos em união conjugal
- Total: 90,3 milhões de pessoas
Os números revelam desafios na proteção à infância no Acre, onde fatores culturais e socioeconômicos ainda perpetuam uniões precoces, mesmo com a redução observada. O crescimento explosivo entre adolescentes de 15-19 anos demanda políticas específicas de educação sexual e empoderamento juvenil.
Acre
Pesquisa aponta Gladson Cameli como favorito à vaga no Senado em 2026
Governador do Acre lidera com 30,6% na pesquisa estimulada, enquanto Bittar e Jorge Viana disputam a segunda vaga. Estudo ouviu 802 eleitores em 14 municípios
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), é o principal favorito na disputa por uma vaga no Senado Federal em 2026, de acordo com pesquisa da Agência Delta encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (7). Na modalidade espontânea, Cameli aparece com 14,84% das intenções de voto, liderando com folga a corrida eleitoral.
O atual senador Márcio Bittar (PL) e o ex-senador Jorge Viana (PT) aparecem tecnicamente empatados na segunda posição, dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Quando os nomes são apresentados aos eleitores (pesquisa estimulada), a vantagem de Cameli se amplia: ele atinge 30,61%, enquanto Bittar aparece em segundo com 18,08%.
O levantamento, realizado entre 29 de outubro e 5 de novembro com 802 eleitores de 14 municípios acreanos, indica um cenário de ampla vantagem para o atual governador, que pode consolidar sua força política no estado com uma eventual vitória nas urnas em 2026.
Resultados principais
Espontâneo:
Gladson Cameli: 14,84%
Márcio Bittar e Jorge Viana: empatados na margem de erro
Estimulado:
Gladson Cameli: 30,61%
Márcio Bittar: 18,08%
Demais nomes: Sérgio Petecão, Mara Rocha, Jéssica Sales e Eduardo Velloso
Metodologia
- Entrevistados: 802 eleitores
- Período: 29/10 a 5/11
- Abrangência: 14 municípios acreanos
- Margem de erro: 3,5 pontos percentuais
O levantamento foi realizado em 14 municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.
A pesquisa sinaliza uma reorganização do cenário político acreano, com o governador buscando se eleger ao Senado enquanto mantém influência sobre sua sucessão no Palácio Rio Branco. A vantagem substantiva coloca Cameli em posição cômoda para os próximos passos da articulação eleitoral.
