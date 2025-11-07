Capotamento na AC-10 deixa idoso ferido e com suspeita de traumatismo craniano

Acidente ocorreu no km 47, na estrada de Porto Acre; motorista, filho da vítima, disse ter perdido o controle do veículo em uma curva

Um capotamento na AC-10, no km 47 da estrada de Porto Acre, no trecho entre Porto Acre/Rio Branco, deixou o passageiro Raimundo Silva de Sales, de 62 anos, ferido na noite desta sexta-feira (7). Ele estava em uma caminhonete Hilux branca conduzida pelo próprio filho, que saiu ileso.

O motorista afirmou à polícia que perdeu o controle do veículo em uma curva, mesmo trafegando dentro do limite de velocidade da via. A caminhonete capotou às margens da rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Raimundo apresentava corte na cabeça com sangramento, sinais de desorientação e dificuldades para recordar o acidente. Os socorristas realizaram procedimentos de imobilização, aplicaram curativo compressivo e colar cervical, e, embora não tenham identificado fraturas, levantaram suspeita de traumatismo craniano leve (TCE).

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável, onde passará por exames para descartar lesões neurológicas mais graves.

O condutor, que sofreu apenas escoriações leves no ombro, recusou atendimento médico e permaneceu no local para tratar dos procedimentos relacionados ao acidente.

A dinâmica do capotamento será apurada pelas autoridades de trânsito.

