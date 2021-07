Capotamento deixa quatro pessoas feridas na tarde deste domingo na estrada do Quixadá

O capotamento de um veículo deixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (11), no quilômetro 7, da estrada do Quixadá, na zona rural do município de Rio Branco.

Informações de pesssoas que presenciaram o acidente dão conta que o motorista do veículo perdeu o controle da direção e capotou, deixando feridos os quatro ocupantes do Montana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco.