Cotidiano
Capoeirista acreano disputa o CWC Brasil no Nordeste
Por Ithamar Souza
O capoeirista Pedro Wendel da Silva, conhecido popularmente como “Açaí”, está na cidade de Igarassu, em Pernambuco, onde participa, na tarde deste domingo (14), da 4ª etapa do Capoeira Warriors Challenge (CWC) Brasil.
O CWC é uma das maiores competições internacionais da modalidade e, desta vez, está sendo realizado no Brasil. Entre os destaques está o acreano Pedro Wendel, o “Açaí”, que representa o estado com garra e humildade.
Natural de Epitaciolândia, Açaí conquistou o pódio máximo na etapa continental do CWC América, realizada em Juliaca, no Peru, em 18 de junho. A vitória garantiu sua vaga na etapa nacional no Brasil, onde agora busca o bicampeonato e a chance de disputar o título mundial em 2026.
Oriundo de uma comunidade carente, Açaí é professor de capoeira na rede pública municipal de Epitaciolândia e idealizador do projeto “Oportunidades”, que promove inclusão social e formação de cidadãos por meio da capoeira. Seu trabalho é reconhecido como exemplo de dedicação e transformação comunitária.
Com o apoio do Grupo Axé Capoeira – Acre e demais parceiros, o atleta embarcou para Pernambuco com o sonho de conquistar mais um cinturão para o estado — que já soma dois títulos internacionais: um conquistado por Alisson Felipe Ambrósio da Silva, o “Professor Rato”, campeão mundial em Brno, na República Tcheca, e outro por Anderson Galvão da Silva, vencedor da etapa latino-americana realizada em Juliaca, no Peru.
CWC: mais que competição, um encontro de guerreiros
O Capoeira Warriors Challenge reúne atletas de diferentes estados, países e grupos de capoeira, promovendo não apenas disputas técnicas, mas também o intercâmbio cultural e a valorização das raízes afro-brasileiras. O evento faz parte da Copa Mundial do Grupo Axé Capoeira, organizado por Mestre Barrão, uma das figuras mais respeitadas da capoeira internacional.
A programação inclui rodas, apresentações culturais, competições por categoria e momentos de confraternização entre capoeiristas de diferentes nacionalidades.
A competição será transmitida ao vivo pelo canal oficial da organização, a partir das 17h (horário do Acre).
Veja onde assistir:
Cotidiano
Dominante, Flamengo extermina mais um tabu e vence o Juventude pelo Brasileirão
Rubro-Negro controla a partida e volta a ganhar no Alfredo Jaconi após 28 anos
Lance!
O Flamengo de Filipe Luís segue dominante e exterminando tabus pelo caminho. O Rubro-Negro venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo (14), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Giorgian de Arrascaeta e Emerson Royal fizeram os gols do Fla, que volta a bater o adversário na casa jaconera após 28 anos.
Com o resultado, o Ju segue com 21 pontos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, por sua vez, chega aos 50 pontos lidera a competição.
Juventude x Flamengo: como foi o jogo?
O Juventude começou a partida pressionando em bolas paradas, mas logo ficou claro que o jogo se encaminharia para um domínio do Flamengo. A equipe gaúcha apostava em escanteios e faltas cobrados por Nenê, sem conseguir transformar as jogadas em finalizações perigosas. Do outro lado, o Rubro-Negro demorou a ajustar a marcação e a encontrar espaços, mas, a partir do momento em que controlou a posse, passou a impor seu ritmo.
A primeira chance clara veio dos pés de Samuel Lino, que aos 22 minutos criou a jogada mais incisiva até então. Ele driblou a marcação e cruzou com perigo, a bola passando rente à trave de Jandrei. Pouco depois, o controle da posse se transformou em gol: aos 31′, Saúl encontrou Arrascaeta livre na área, e o uruguaio abriu o placar de cabeça.
O Flamengo seguiu explorando os lados do campo, principalmente com Emerson Royal, que chegou a ter boa oportunidade no fim do primeiro tempo, mas preferiu inverter a jogada em vez de arriscar a finalização. O Juventude, por sua vez, até tentou explorar contra-ataques, mas mostrou pouca eficiência na conclusão das jogadas, sem conseguir ameaçar Rossi antes do intervalo.
O domínio rubro-negro se manteve na volta para o segundo tempo, e a equipe de Filipe Luís manteve a posse no campo de ataque, amarrando as tentativas dos donos da casa de sair jogando. O controle total da partida, contudo, não refletia em volume de finalizações.
A tranquilidade veio apenas aos 43′. Jorge Carrascal recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Emerson Royal cabecear e confirmar a grande atuação do Flamengo na Serra Gaúcha. Foi o primeiro gol do lateral — assim como a primeira assistência do colombiano — com o Manto Sagrado. Assim, o Fla volta a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi após 28 anos, destruindo o amrgo tabu.
O que vem por aí?
O Juventude volta a campo no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), e visita o Mirassol pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo recebe o Estudiantes-ARG na quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE x FLAMENGO
23ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 14 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);
🥅 Gols: Arrascaeta, aos 32′/1ºT (0-1); Emerson Royal, aos 43′/2ºT;
🟨 Cartões amarelos: Taliari, Mandaca, Ênio (JUV); Ayrton Lucas, Luiz Araújo (FLA);
⚽ESCALAÇÕES
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini) Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Jadson (Lucas Fernandes), Caíque, Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Bilu (Veron) e Taliari (Gilberto).
FLAMENGO (Técnico: Fernando Diniz) Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro (Plata).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
Cotidiano
São Paulo supera os desfalques e vence o Botafogo pelo Brasileirão
Tricolor contou com as reestreias do zagueiro Rafael Tolói e do atacante Rigoni
Lance!
O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 neste domingo (14), no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. Dinenno fez o gol da vitória. A partida ficou marcada pelo reencontro de velhos conhecidos com a torcida: o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni reestrearam com a camisa do Tricolor.
O duelo foi equilibrado e marcado por desfalques em ambos os lados. O Tricolor não pôde contar com sete jogadores, enquanto o Botafogo entrou em campo com sete mudanças em relação ao jogo anterior.
A maior chance foi do São Paulo, no início da etapa inicial, que resultou no gol de Dinenno. O argentino voltou a marcar após mais de um ano e balançou as redes pela primeira vez defendendo o clube paulista. O Botafogo melhorou na segunda etapa, mas não conseguiu reverter a desvantagem.
Com a vitória, o São Paulo chega a 35 pontos e iguala o número de pontos do Botafogo. A equipe comandada por Crespo está na sétima colocação e perde em número de vitórias para o Glorioso, que segue na sexta posição.
Como foi o jogo?
O Tricolor não sentiu os desfalques e começou melhor a partida. Logo aos seis minutos, Enzo Díaz cruzou na medida para Dinenno completar na pequena área e abrir o placar. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa do São Paulo, e ele se emocionou na comemoração.
A aposta do Botafogo era nos contra-ataques, o time frequentou a entrada área adversária, mas com muitas dificuldades para criar. Por outro lado, o São Paulo era mais objetivo. Tapia teve a segunda melhor chance do jogo ao finalizar após passe de Cedric, mas a bola passou por cima do travessão.
Enzo Díaz quase marcou um golaço no MorumBis. O lateral cobrou falta e acertou a trave. Neto, goleiro do Botafogo, ainda tentou a defesa, mas acabou batido no lance. Pouco depois, o jogador deixou o campo lesionado para a entrada de Léo Linck. O primeiro tempo terminou com três finalizações do São Paulo e nenhuma do adversário.
Assim como no primeiro tempo, o São Paulo foi letal nos primeiros minutos. Tapia foi lançado nas costas da marcação, finalizou forte e marcou o segundo gol. Wilton Pereira Sampaio viu impedimento no lance e anulou a jogada.
Crespo promoveu a reestreia de Rigoni. O argentino entrou no lugar de Dinenno aos 15 minutos da segunda etapa. A melhor finalização do Botafogo na partida foi com Matheus Martins, que entrou no intervalo. O atacante aproveitou bate e rebate na área, finalizou de primeira e a bola foi para fora.
Os mandantes eram mais incisivos no ataque. Sabino ficou perto de ampliar o placar com um chute de fora da área, que passou perto do travessão. Davide Ancelotti mudou muitas peças no Botafogo e promoveu a entrada de titulares, como Marlon Freitas.
A equipe carioca passou a ter mais volume de jogo nos minutos finais, e teve suas chances com Cuiabano e Joaquim Correa, mas Rafael estava lá para defender. Nos acréscimos, Rigoni finalizou na trave. O jogo terminou com a vitória por placar mínimo do São Paulo.
O que vem por aí?
Os dois clubes possuem compromissos no meio da próxima semana. Na quarta-feira (17), o Botafogo enfrenta o Mirassol, no estádio Nilton Santos, por uma rodada adiada pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o São Paulo encara a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 1 X 0 BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO – 23ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: MorumBis; São Paulo (SP)
⚽Gols: Dinenno (6′/1ºT) (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Allan Franco (SPO); Rigoni (SPO); David Ricardo (BOT)
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo) Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco (Arboleda) e Sabino; Cédric Soares, Alisson (Marcos Antônio), Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz (Wendell); Dinenno (Rigoni) e Tapia
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti) Neto (Léo Linck); Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal (Cuiabano); Newton (Marlon Freitas), Allan (Matheus Martins), Danilo e Jeffinho (Joaquín Correa); Savarino e Chris Ramos
Cotidiano
Seleção brasileira masculina tem trabalho, mas vence a China na estreia do Mundial de vôlei
Arthur Bento, de 21 anos, foi o destaque da partida, com 17 pontos
Do Estadão Conteúdo
A seleção brasileira masculina de vôlei teve mais trabalho do que o esperado, mas iniciou neste domingo sua campanha no Mundial das Filipinas em busca de seu quarto título derrotando a China por 3 a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21). Arthur Bento, de 21 anos, foi o destaque da partida, com 17 pontos. No final da partida, o ponteiro foi para o banco, sentindo cãibras.
Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve mais dificuldades do que o esperado para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei. O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final.
A China começou melhor o jogo, com muita consistência na defesa e bom aproveitamento no ataque. Os asiáticos abriram vantagem logo no começo da parcial e não permitiu uma aproximação brasileira. Demonstrando muito nervosismo e cometendo muitos erros, o Brasil viu os rivais fecharem em 25 a 19 com tranquilidade.
O Brasil conseguiu equilibrar o jogo no segundo set e passou a comandar o placar. Os chineses se mantiveram firmes na defesa, mas a seleção foi mais eficiente nos ataques e contra-ataques. A parcial foi disputada até o final até Flávio marcar o ponto final e fechar em 25 a 23.
Os chineses passaram a errar mais, mas o Brasil não conseguiu abrir uma vantagem confortável no terceiro set, apesar de ficar na frente do placar. No final da parcial, a China chegou a ameaçar, mas não impediu a derrota por 25 a 22.
A China voltou a crescer no quarto set, aproveitando a queda de rendimento dos brasileiros, principalmente no saque. Após um início lento, o Brasil retomou o controle do jogo, com a defesa minando o ataque chinês e o saque voltando a causar problemas aos rivais. Após virar o placar, a seleção só precisou rodar o jogo e confirmar o triunfo.
A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0.
