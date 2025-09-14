Capoeirista acreano disputa o CWC Brasil no Nordeste

Por Ithamar Souza

O capoeirista Pedro Wendel da Silva, conhecido popularmente como “Açaí”, está na cidade de Igarassu, em Pernambuco, onde participa, na tarde deste domingo (14), da 4ª etapa do Capoeira Warriors Challenge (CWC) Brasil.

O CWC é uma das maiores competições internacionais da modalidade e, desta vez, está sendo realizado no Brasil. Entre os destaques está o acreano Pedro Wendel, o “Açaí”, que representa o estado com garra e humildade.

Natural de Epitaciolândia, Açaí conquistou o pódio máximo na etapa continental do CWC América, realizada em Juliaca, no Peru, em 18 de junho. A vitória garantiu sua vaga na etapa nacional no Brasil, onde agora busca o bicampeonato e a chance de disputar o título mundial em 2026.

Oriundo de uma comunidade carente, Açaí é professor de capoeira na rede pública municipal de Epitaciolândia e idealizador do projeto “Oportunidades”, que promove inclusão social e formação de cidadãos por meio da capoeira. Seu trabalho é reconhecido como exemplo de dedicação e transformação comunitária.

Com o apoio do Grupo Axé Capoeira – Acre e demais parceiros, o atleta embarcou para Pernambuco com o sonho de conquistar mais um cinturão para o estado — que já soma dois títulos internacionais: um conquistado por Alisson Felipe Ambrósio da Silva, o “Professor Rato”, campeão mundial em Brno, na República Tcheca, e outro por Anderson Galvão da Silva, vencedor da etapa latino-americana realizada em Juliaca, no Peru.

CWC: mais que competição, um encontro de guerreiros

O Capoeira Warriors Challenge reúne atletas de diferentes estados, países e grupos de capoeira, promovendo não apenas disputas técnicas, mas também o intercâmbio cultural e a valorização das raízes afro-brasileiras. O evento faz parte da Copa Mundial do Grupo Axé Capoeira, organizado por Mestre Barrão, uma das figuras mais respeitadas da capoeira internacional.

A programação inclui rodas, apresentações culturais, competições por categoria e momentos de confraternização entre capoeiristas de diferentes nacionalidades.

A competição será transmitida ao vivo pelo canal oficial da organização, a partir das 17h (horário do Acre).

