Capixaba vence o Rio Branco e garante vaga na semifinal da Série B

O Santa Cruz goleou o Sena Madureira por 6 a 0 nesta quinta, 25, no Florestinha, e manteve a invencibilidade na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. São oito vitórias e a liderança do torneio com 24 pontos.

São Francisco x Andirá

A 8ª rodada da primeira fase será fechada nesta sexta, 26, a partir das 15 horas, no Florestinha, com a partida entre São Francisco e Andirá.

O São Francisco ocupa a 4ª colocação somando 13 pontos e o Andirá é o 9º com 4.

