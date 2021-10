Capixaba: Polícia Civil deflagra operação apreende cinco armas e prende cinco pessoas por trafico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo

Ascom/Polícia Civil do Acre

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 15, a Polícia Civil em capixaba, município distante cerca de 76 km da capital, deflagrou operação de combate ao trafico de drogas e associação para o trafico, organização criminosa e prendeu dez pessoas em uma propriedade localizada no Ramal do Batista, Projeto de Assentamento Alcoobrás, Zona Rural do município.

Ação policial contou com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) e do Núcleo de Capturas (NECAP) no cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A investigação, que durou cerca de sessenta dias, apontou que o alvo coordenava ações criminosas na região além de fazer parte de uma organização criminosa que agia no cometimento de crimes como: trafico de drogas, roubos e associação para o trafico.

Durante a ação policial foi possível apreender cinco armas de fogo, dentre elas, duas espingardas calibre 20, uma carabina de pressão adaptada para calibre 22, dois revolveres calibre 38, além de dois simulacros de pistola. A polícia também apreendeu celulares, munições e dinheiro que supostamente é oriundo da venda de entorpecente.

Todos os investigados foram presos dentro da mesma propriedade e faziam parte do mesmo grupo criminoso que arquitetava ações criminosas. Os presos, S.B de J. 31 anos, O.L. de O. (mulher) 44 anos, A.F.M da S 21 anos, F.C da C.P 26 anos, J. da S. (adolescente) 17 anos, M. de S. F. (mulher) 39 anos, desses quatro deles tinham mandado de prisão em aberto por furto, roubo, latrocínio e trafico de drogas.

Todos eles foram encaminhados a Delegacia Geral do município para procedimento praxe em seguida colocados à disposição da justiça.