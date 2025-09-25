Capixaba e Rio Branco decidem vaga para semifinal do Estadual da Série B

Capixaba e Rio Branco decidem nesta quinta, 25, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, uma vaga para semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B.

As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o classificado vai ser definido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.

Último confronto

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) ainda vai definir o último confronto das quartas da Série B entre Adesg e PSC. Epitaciolândia e Villa City fazem a primeira semifinal do torneio.

