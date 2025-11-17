Capixaba e Epitaciolândia vencem jogos da repescagem e conquistam vagas na Série A

Capixaba e Epitaciolândia estão na elite do futsal acreano na temporada de 2026. Nas partidas da repescagem disputadas neste sábado, 15, o Capixaba venceu o Campo Grande por 5 a 1, no Álvaro Dantas, e o Epitaciolândia bateu o Preventório por 7 a 2, na quadra do Diogo Feijó.

Mais 3 do interior

Villa City, de Manuel Urbano, Capixaba e Epitaciolândia irão ampliar o número de times do interior na Série A do futsal acreano em 2026.

“As equipes do interior estão ampliando os investimentos e isso é importante para a modalidade. Vamos ter um Estadual ainda melhor”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

