Capixaba e Assermurb empatam e definição do grupo C fica para última partida

Os bastidores do futebol acreano seguem em ebulição. Após os presidentes do Rio Branco, Valdemar Neto, e do Independência, José Eugênio de Leão Braga (Macapá), protocolarem nessa segunda, 12, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) um pedido de renúncia de Adem Araújo, os presidentes do Vasco, Andirá, Assermurb, Galvez, Atlético, Adesg, Santa Cruz, Plácido de Castro, São Francisco, Náuas, Humaitá e Sena Madureira resolveram assinar uma carta de apoio ao atual presidente.

“Os 12 clubes tornam público a todos os interessados no desenvolvimento do futebol acreano, o irrestrito apoio ao presidente da Federação, Adem Araújo. Todos os presidentes estão esperançosos por uma ótima gestão de um empresário de conduta ilibada e um grande incentivador do esporte acreano”, declarou o presidente do Vasco, Weverton Viana.

Dirigentes acreditam

Segundo o presidente Adem Araújo, esse apoio é uma prova da confiança dos dirigentes nas propostas, conduta e principalmente imparcialidade com relação aos clubes.

“Esse um reconhecimento do nosso apoio ao futebol. Se você tem 12 dos 14 clubes que se manifestam espontaneamente sem nenhum pedido, isso nos deixa feliz e seguro de que estamos no caminho certo para a continuidade no trabalho do nosso presidente (Antônio Aquino) e aumenta a responsabilidade para resguardar todo o patrimônio. Isso nos motiva e aumenta a disposição para seguir com trabalho”, declarou Adem Araújo ao phdesporteclube.com.br

