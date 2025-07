Capixaba abre processo seletivo com vagas para fundamental, médio e superior

Quatro municípios do Acre apresentam índice de partículas respiráveis no ar acima do recomendado. Feijó tem a pior qualidade do ar entre as cidades acreanas, com 15.6 µg/m³ (microgramas de partículas finas inaláveis por metro cúbico), número 3.1 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

As demais cidades do Acre com qualidade do ar acima do recomendado são a capital, Rio Branco, com 12.8 µg/m³; Bujari, com 11.8 µg/m³, e Brasiléia, com 11.2 µg/m³. Outros municípios apresentam valores de poluição considerados dentro da normalidade ou não possuem sensores.

Os municípios citados nominalmente nesta matéria recebem a classificação de qualidade do ar “moderada”, cujo a recomendação para a população é que faça o uso de máscaras em atividades externas, que sejam usados purificadores de ar em ambientes fechados, e que sejam evitados exercícios ao ar livre.

*as informações desta reportagem foram consultadas às 8h50, são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

