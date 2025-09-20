Cotidiano
Capital acreana consolida recuperação econômica com projeção de alta no consumo
Capital acreana aparece como menor mercado entre capitais do Norte, mas mantém crescimento em setores como veículos, alimentação e serviços
O poder de compra das famílias de Rio Branco deve alcançar R$ 13,5 bilhões em 2025, segundo projeção do anuário IPC Maps divulgada na sexta-feira, dia (19) pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP). Embora seja o menor valor entre as capitais da região Norte – atrás de Manaus (R$ 68,5 bi), Belém (R$ 47,8 bi), Macapá (R$ 14,5 bi) e Boa Vista (R$ 14,4 bi) – o montante reflecte o potencial de crescimento do mercado local em setores como comércio, serviços, alimentação e veículos próprios.
No cenário nacional, o estudo prevê que o consumo das famílias brasileiras atingirá R$ 8,2 trilhões no próximo ano, com alta real de 3% em relação a 2024. Rio Branco mantém-se distante dos grandes centros (São Paulo lidera com R$ 605 bi), mas acompanha a tendência de recuperação econômica. O relatório destaca ainda que a classe média responde por 74% do consumo total no país, com gastos em veículos próprios (R$ 886 bi no Brasil) superando até alimentação e habitação.
Rio Branco no contexto nacional
Posição no ranking: Última entre capitais do Norte
Comparativo regional:
Manaus: R$ 68,5 bi
Macapá: R$ 14,5 bi
Boa Vista: R$ 14,4 bi
Rio Branco: R$ 13,5 bi
Setores mais aquecidos
- Veículos próprios (prioridade nacional de R$ 886 bi)
- Habitação
- Alimentação e comércio
Perfil do consumidor
Classe média representa 60% da população economicamente ativa
Responsável por 74% do consumo nacional
Os números refletem a lenta mas consistente recuperação econômica da capital acreana, que mesmo distante dos grandes centros, mantém crescimento em setores essenciais. O estudo serve como parâmetro para investimentos privados e políticas públicas de estímulo ao consumo.

Bolsa Verde beneficia quase 6 mil famílias acreanas com incentivo à preservação ambiental
Programa federal retomado em 2023 paga R$ 600 trimestrais a comunidades extrativistas; Acre tem 17 municípios contemplados, com destaque para Resex Alto Juruá
O Programa Bolsa Verde, política federal de incentivo à conservação ambiental, beneficia 5.941 famílias em 17 municípios do Acre, conforme dados atualizados até março de 2025. Criado em 2011 e retomado em 2023 após suspensão nos governos anteriores, o programa – gerido pelo Ministério do Meio Ambiente – paga R$ 600 trimestrais a comunidades que promovem a proteção de florestas em reservas extrativistas, assentamentos sustentáveis e unidades de conservação.
No Acre, a Reserva Extrativista Alto Juruá (Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá) concentra o maior número de beneficiários: 1.760 famílias.
Outras áreas emblemáticas incluem o PDS Jamil Jeireissati em Cruzeiro do Sul (596 famílias) e a Resex Cazumbá-Iracema (386 famílias). O programa abrange ainda territórios em Brasileia, Assis Brasil, Capixaba e Xapuri, entre outros. A Floresta Nacional Santa Rosa do Purus, em Feijó, aguarda indicação do ICMBio para inclusão.
Municípios e territórios beneficiados
- Resex Alto Juruá: 1.760 famílias (Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá)
- PDS Jamil Jeireissati (Cruzeiro do Sul): 596 famílias
- Resex Cazumbá-Iracema: 386 famílias (Manoel Urbano e Sena Madureira)
- Resex Alto Tarauacá: 247 famílias
- PDS São Salvador (Mâncio Lima): 277 famílias
Abrangência municipal
Além dos já citados, incluem-se:
- Brasileia
- Assis Brasil
- Capixaba
- Epitaciolândia
- Feijó
- Rodrigues Alves
- Rio Branco
- Xapuri
Contexto do programa
Criado em 2011 e retomado em 2023 após suspensão
Floresta Nacional Santa Rosa do Purus (Feijó) aguarda inclusão oficial
Objetivo: combater desmatamento com incentivo direto a populações tradicionais
Instituído pela Lei n°12.512 de 14/10/2011, o Programa de apoio à conservação ambiental – Programa Bolsa Verde foi criado em 2011 e desativado em 2016, com a retirada de dotação orçamentária ao final daquele ano. À época, o programa pagava R$ 300,00 trimestrais por família e fazia parte do programa Brasil Sem Miséria, chegando a beneficiar cerca de 100 mil famílias em situação de extrema pobreza moradoras em reservas extrativistas, a maioria na Amazônia.
Em sua primeira fase, o Bolsa Verde (2011-2016) atendia prioritariamente as famílias em extrema pobreza em pagamentos realizados como complemento de renda para as famílias que apoiavam a conservação ambiental nos territórios definidos pelo programa.
Em sua nova versão (Decreto nº 11.635/2023), o Bolsa Verde vai realizar pagamentos trimestrais de R$ 600,00 (seiscentos reais) a famílias que vivem em Unidades de Conservação de Uso sustentável (Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável), em assentamentos ambientalmente diferenciados da Reforma Agrária (florestal, agroextrativista e de desenvolvimento sustentável) e em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outros.
Os beneficiários se comprometem a cuidar da região onde vivem, a utilizar os recursos naturais de forma sustentável e a preservar a floresta, além de ajudar no trabalho de monitoramento e de proteção dessas áreas. Além dos pagamentos, terão acesso a ações de assistência técnica, extensão rural socioambiental, conservação ambiental e inclusão socioprodutiva.
O Bolsa Verde se configura assim, como programa de caráter socioeconômico e ambiental, que busca unir cidadania e preservação do meio ambiente. Mais do que uma mera transferência de renda, é uma política pública fundamental na proteção dos recursos naturais, na erradicação da pobreza e no desenvolvimento sustentável do país.
A quem se destina
Podem participar do Programa Bolsa Verde famílias em situação de pobreza que desenvolvam atividades de conservação ambiental nas seguintes áreas: Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas Federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais; Projetos de Assentamento Florestal, Projetos de Desenvolvimento Sustentável ou Projetos de Assentamento Agroextrativista instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); e outras áreas rurais, indicadas pelo Comitê Gestor do Programa Bolsa Verde e definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Quem pode participar?
Para participar do Programa Bolsa Verde, a família deve ser indicada pelo órgão gestor (ICMBio e Incra) e atender às seguintes condições: se encontrar em situação de baixa renda, estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e desenvolver atividades de conservação da natureza na área onde vive.

Fafs divulga tabela da Seletiva e jogos começam na segunda
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) divulgou nesta sexta, 19, a tabela da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte.
“Realizamos o congresso técnico e definimos todos os detalhes da competição. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Fórmula de disputa
As equipes irão jogar a Seletiva em um turno único, todos contra todos. O primeiro colocado garante uma vaga na decisão. O segundo e o terceiro colocado disputam a semifinal e o vencedor joga a final.
1ª rodada da Seletiva
PSC x Preventório
Lyon x Café com Leite
Na segunda, 22, a partir das 19 horas, no Sesc

Independência vence e Epitaciolândia goleia no Estadual
Duas partidas movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 nesta sexta, 19, no CT do Cupuaçu. O Independência derrotou o Rei Artur por 1 a 0 e Epitaciolândia goleou o Vasco por 10 a 0.
Sequência neste sábado
A primeira fase do Estadual Sub-15 terá mais dois jogos neste sábado, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. O Santinha recebe o Bangu e o PSG enfrenta o Vila Acre.
