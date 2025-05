Capacitação de professores do projeto ‘Todos contra o Aedes aegypti’ chega a Senador Guiomard

O município de Senador Guiomard é o quarto do Acre a receber a capacitação de professores do projeto “Todos contra o Aedes aegypti”, promovido pelo Instituto Sapien, em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e apoio do Governo do Estado. A ação – que já passou por Rio Branco, Capixaba e Xapuri – é realizada nesta quinta, 22, e sexta-feira, 23, na Escola Modelo, localizada no bairro Jardim Botânico, com educadores da Rede Pública do Ensino Fundamental.

Durante os dois dias, os docentes serão formados em aspectos técnicos e pedagógicos relacionados ao combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya com foco na educação preventiva nas escolas. Além do conteúdo ministrado pelos formadores do Instituto Sapien, os professores receberão um amplo material de apoio e acesso a uma plataforma online. A capacitação integra um cronograma de atividades em 10 municípios acreanos atendidos pelo projeto.

Ao todo, mais de 15 mil alunos e 600 professores da rede pública serão mobilizados no estado. O objetivo principal é transformar as escolas em centros de mobilização social, incentivando o protagonismo estudantil nas ações de prevenção e controle do Aedes aegypti. Após a formação, os professores trabalharão temas como eliminação de criadouros, compartilhamento de informações com as famílias e promoção de ações comunitárias dentro e fora da sala de aula.

Os estudantes também serão preparados como agentes de combate, com apoio de materiais interativos como livros com jogos de realidade virtual aumentada, vídeos educativos e carteirinhas de combatente. Além disso, eles serão incentivados a participar de ações nas comunidades onde vivem como visitas domiciliares com agentes de endemias e concursos culturais que estimulam a criatividade e premiam os melhores destaques com valores em dinheiro.

Mais informações sobre a iniciativa do Instituto Sapien e do Ministério da Saúde podem ser obtidas por meio do site www.todoscontraoaedesaegypti.com.br ou pelo perfil no Instagram @todoscontraoaedesaegypti. Nestes dois canais de comunicação, o público pode acompanhar os resultados já alcançados em outras cidades do Brasil, onde o projeto contribuiu para a redução dos índices de infestação do mosquito, além de ficar por dentro das próximas ações da iniciativa. Assessoria

