Cão espera tutor que morreu em UPA e acaba achando antiga família

Um cachorro que aguardava o tutor havia duas semanas na porta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Verdão, em Cuiabá (MT), foi resgatado após a confirmação da morte de seu tutor. O animal permaneceu no local até ser retirado na quarta-feira (25/2) para receber cuidados e ser encaminhado para adoção. No entanto, o caso teve uma emocionante reviravolta.

A história ganhou repercussão após uma ONG “É o bicho MT” relatar o caso nas redes sociais. Em entrevista ao Metrópoles, Kethury Nataly, integrante da ONG e que ajudou com o resgate, contou que conheceu a situação por acaso ao acompanhar os pais em uma consulta.

“Chegando lá, notamos a presença do cãozinho deitado na porta de entrada da UPA, encolhido, olhando cada pessoa que saía e entrava. Aquilo chamou a nossa atenção, então resolvemos perguntar a um funcionário há quanto tempo ele estava ali, se tinha sido abandonado ou o que havia acontecido”, relatou Kethury.

De acordo com ela, um servidor informou que o animal estava no local desde que o tutor tinha dado entrada para atendimento, mas que o homem havia falecido. “O cãozinho não saiu mais de lá, ficava na porta como se ainda esperasse por ele”, disse.

Comovidas com a situação, ela e a noiva, Jenifer, decidiram intervir. “Eu sou veterinária, então na quarta-feira mesmo administrei medicação contra pulgas e carrapatos nele. No dia seguinte, quinta-feira (26/2), nós retornamos à UPA para resgatá-lo. Levamos ao pet shop para banho e tosa para então divulgá-lo para adoção responsável”, explicou.

O vídeo publicado por ela nas redes sociais rapidamente ganhou repercussão. A mobilização foi além do esperado e acabou chegando a uma família que procurava pelo cachorro.

“Essa família entrou em contato com a gente e disse que o nome dele era Zeus, que ele tinha se perdido há vários dias. Eles procuraram incansavelmente, publicaram em vários grupos de animais perdidos, mas não conseguiram encontrá-lo. Nós entendemos que provavelmente o cachorro, quando se perdeu, foi acolhido por esse senhor, que depois deu entrada na UPA e veio a falecer”, contou Kethury.

Ela prosseguiu: “O Zeus já tinha se perdido da sua família e teve uma segunda perda quando o tutor que o acolheu não saiu mais da UPA. Ele estava triste e com medo”.

A mulher relatou que agora Zeus está com sua família. “Essa história, que teve um começo triste, acabou com um final feliz, porque fez com que o Zeus retornasse para a família, onde percebemos que é muito amado e querido por eles”.