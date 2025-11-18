Cão é arrematado por R$ 25 mil em leilão beneficente no AC

Um cachorro da raça Rastreador Brasileiro, doado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, foi arrematado por R$ 25 mil durante o 5º Leilão Direito de Viver, realizado neste domingo no Rancho Marca V5, localizado na estrada Mário Lobão, em Sena Madureira.

Segundo a organização do evento, a edição deste ano superou todas as expectativas. De acordo com os organizadores, Paulo Sérgio Mandrotti e Rosália, mais de 300 animais foram disponibilizados, incluindo touros PO, resultando no maior volume de doações desde a criação do leilão.

O evento destina 100% dos recursos arrecadados ao Hospital de Amor, referência nacional no atendimento gratuito a pacientes em tratamento contra o câncer.

A mobilização reuniu produtores rurais, instituições, voluntários e parceiros que reforçaram o espírito de solidariedade que marca a história do Direito de Viver.

Com informações do portal AcreV

Assista ao vídeo:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>



Relacionado

Comentários