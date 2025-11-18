Geral
Cão é arrematado por R$ 25 mil em leilão beneficente no AC
Um cachorro da raça Rastreador Brasileiro, doado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, foi arrematado por R$ 25 mil durante o 5º Leilão Direito de Viver, realizado neste domingo no Rancho Marca V5, localizado na estrada Mário Lobão, em Sena Madureira.
Segundo a organização do evento, a edição deste ano superou todas as expectativas. De acordo com os organizadores, Paulo Sérgio Mandrotti e Rosália, mais de 300 animais foram disponibilizados, incluindo touros PO, resultando no maior volume de doações desde a criação do leilão.
O evento destina 100% dos recursos arrecadados ao Hospital de Amor, referência nacional no atendimento gratuito a pacientes em tratamento contra o câncer.
A mobilização reuniu produtores rurais, instituições, voluntários e parceiros que reforçaram o espírito de solidariedade que marca a história do Direito de Viver.
Com informações do portal AcreV
Assista ao vídeo:
Motociclista de 19 anos sofre múltiplas fraturas em grave acidente no Centro de Sena Madureira
Jovem precisou ser transferido para Rio Branco após colisão entre moto e carro; estado de saúde é estável.
Um acidente de trânsito deixou o motociclista Paulo Ricardo, de 19 anos, gravemente ferido na noite desta segunda-feira (17), na Rua Cunha Vasconcelos, região central de Sena Madureira. A colisão envolveu uma Honda Bros vermelha e um veículo VW CrossFox prata.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao jovem ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado inicialmente ao Hospital João Câncio Fernandes e, em seguida, transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.
Paulo Ricardo sofreu fraturas expostas na tíbia e fíbula da perna esquerda, além de fraturas na mão esquerda e em uma costela. Após avaliação, ele foi encaminhado ao setor de Ortopedia, onde permanece em estado estável.
O motorista do carro permaneceu no local após a colisão. A Polícia de Trânsito isolou a área para a realização da perícia. As causas e responsabilidades do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Jovem é encontrado morto com sinais de espancamento em residência rural de Cruzeiro do Sul
Corpo de Damison Chaves, 21, foi localizado por moradores no Ramal do Olivença; Polícia Civil trata o caso como homicídio.
Damison Chaves França, de 21 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (17) na varanda de uma residência no Ramal do Olivença, no Segundo Distrito de Cruzeiro do Sul. O corpo foi localizado por volta das 12h por moradores, que se depararam com o jovem caído e sem vida.
Segundo relatos, Damison apresentava marcas de espancamento nas costas e na nuca, o que fez com que a comunidade acionasse imediatamente as autoridades. A violência do caso deixou os moradores assustados.
Equipes da Polícia Civil estiveram no local, isolaram a área e iniciaram os primeiros procedimentos investigativos. O Núcleo Especializado em Investigação Criminal (Neic) da Delegacia Geral assumiu o caso, que já é tratado como homicídio.
Peritos realizaram levantamentos no local em busca de vestígios que possam ajudar a esclarecer o crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia, que determinará a causa oficial da morte.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação. A Polícia Civil pede que qualquer informação relacionada ao caso seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.
LATAM amplia mapa global e conecta Guarulhos a três destinos inéditos na Europa e na África
A LATAM vai inaugurar, em 2026, uma das maiores expansões de sua história, marcada por novas rotas internacionais que colocam o Brasil ainda mais próximo de três grandes destinos globais: Cidade do Cabo, na África do Sul; Bruxelas, na Bélgica; e Amsterdã, na Holanda. A companhia, que também ampliará sua atuação no interior do Brasil, confirma que os novos voos internacionais partirão sempre de Guarulhos e terão três frequências semanais.
A estreia da rota São Paulo–Amsterdã, prevista para abril de 2026, possibilita aos turistas brasileiros a oportunidade de chegar diretamente a uma das cidades mais visitadas da Europa, conhecida por seus canais e museus renomados, além do charme das ruas estreitas percorridas por bicicletas. Já em junho será a vez de Bruxelas, capital política da União Europeia, com seus cafés históricos e atrações imperdíveis.
Em setembro, a LATAM ampliou sua presença na África ao inaugurar voos para Cidade do Cabo, destino marcado pelas praias econômicas e uma intensa vivência pela cultura da região. Lembrando que a LATAM é a única companhia que oferece voo direto entre Rio Branco e o Aeroporto de Guarulhos. Confira aqui o valor das passagens aéreas.
Voos para 4 destinos nacionais em 2026
A expansão também reforça o compromisso da companhia em fortalecer sua malha doméstica. Com a inclusão de Uberaba, Juiz de Fora, Caldas Novas e Campina Grande, a LATAM chegará a 63 aeroportos atendidos no Brasil. As novas operações devem melhorar a conectividade entre capitais e o restante do país, permitindo que mais passageiros acessem rapidamente o centro de distribuição de voos para o exterior em Guarulhos. As operações ampliam para 28 o número de destinos internacionais atendidos de forma direta a partir do Brasil, consolidando a liderança da companhia no setor.
Com esse movimento, a empresa reforça seu papel como principal elo brasileiro com destinos intercontinentais, conectando o país a novas rotas que equilibram turismo, negócios e oportunidades culturais. A entrada de Bélgica, Holanda e África do Sul no mapa da companhia abre caminhos inéditos para brasileiros em busca de experiências variadas, da Europa política aos cenários naturais africanos , enquanto amplia as possibilidades de quem embarca a partir do interior do Brasil.
