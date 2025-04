Cansado de ser furtado, homem captura ladrão e o leva à delegacia

Na manhã desta terça-feira, 1, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, recebeu em seu gabinete jogadores e o técnico do time acreano, Independência Futebol Clube. Acompanhados do deputado estadual, Gilberto Lira, o grupo solicitou o encontro para agradecer aos parlamentares o apoio recebido ao longo da realização do Campeonato Acreano, deste ano.

“Esse apoio tanto do governo do Estado, quanto da Assembleia, é fundamental. Esses dois poderes que têm apoiado muito o futebol, não somente o profissional, mas o de base, o feminino, bem como todos os demais esportes praticados no estado”, destacou Álvaro Miguéis, técnico do clube.

O deputado Gilberto Lira, que tem uma atuação massiva na área do esporte, destacou a importância de garantir apoio também do Poder Legislativo à prática do esporte profissional no Acre.

“Foi uma honra receber o Independência. Por isso eu fiz questão de trazê-los aqui no presidente Nicolau, para prestigiar os campeões de 2025. Além disso, o nosso futebol precisa de ajuda, o governo do Estado já está há dois anos apoiando, e ano passado vários deputados colocaram emendas destinadas à Federação (de Futebol do Acre) e nada melhor do que estreitar esse laço com a Assembleia para fomentar esse apoio ao futebol no estado”, disse.

O grupo foi recebido pelo presidente, que em sua fala frisou a necessidade de que mais instituições se comprometam com o esporte. “Para mim é uma grande satisfação receber vocês, os vencedores do Campeonato Acreano, deste ano. Sou um apaixonado pelo futebol e além disso, entendo a importância dele na sociedade, especialmente para nossa juventude. Por isso sigo a disposição, para que juntos possamos vencer os desafios”.

