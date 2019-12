Gleisson da Silva, de 34 anos, foi assassinado a facadas pela esposa na madrugada deste domingo (15). O crime aconteceu na rua Rio Madeira, no bairro Rui Lino, em Rio Branco. A esposa da vítima, Ana Cristina é apontada como a autora do assasinato. Segundo a polícia, ela está foragida.

A polícia foi acinada e ao chegar ao local do crime encontrou o homem morto dentro de um quarto. Gleisson da Silva morava com uma mulher, identificada como Ana Cristina, que de acordo com relatos de vizinhos, sofria agrassões diárias do marido que a agredia sob efeito de bebida alcoólica.

Cansadas das consttantes agressões, Ana teria decidido colocar um ponto final na rotina de pancadas e teria desferido quatro golpes de faca em Gleisson. A vítima foi atingida no peito, braços e costas. A mulher furgiu do local do crime com o filho.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Gleisson não resisitiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

