Cano estoura e abre cratera em rua de Brasiléia, na fronteira do Acre

Parlamentar defende abertura para novas empresas e investimentos em saneamento como prioridade para o desenvolvimento da capital

O vereador Samir Bestene (PP) voltou a cobrar da Prefeitura de Rio Branco celeridade na licitação do transporte público, destacando os constantes problemas enfrentados pela população com a frota atual. Segundo o parlamentar, é preciso abrir espaço para novas empresas que possam oferecer um serviço mais eficiente e moderno.

“A gente tem visto vários problemas — ônibus quebrados, poucos veículos circulando. É preciso acelerar essa licitação ou abrir concorrência para que mais de uma empresa possa atuar na capital. Defendo que isso venha logo para a Câmara, com as adequações necessárias, como regras de acessibilidade e novo modelo de cobrança por quilômetro rodado”, afirmou Bestene.

O vereador ressaltou que o transporte público de Rio Branco enfrenta falhas estruturais e operacionais que afetam diretamente os usuários, e que a demora no processo licitatório mantém o sistema defasado.

Sobre a COP 30, vereador defende participação do prefeito e busca por recursos

Questionado sobre a viagem do prefeito Tião Bocalom a Belém (PA) para participar da COP 30, Bestene considerou positiva a presença do gestor no evento, destacando a relevância da conferência para pautas ambientais e de infraestrutura urbana.

“É uma discussão importante, que envolve o aquecimento global, mas também o saneamento básico — um dos grandes desafios de Rio Branco. Precisamos captar recursos para mudar essa realidade. Hoje, nossa capital tem índices preocupantes e está entre as piores do país nesse quesito”, disse.

O parlamentar citou dados do Instituto Trata Brasil, que apontam a necessidade de investimentos superiores a R$ 2 bilhões para a melhoria do sistema de saneamento da capital.

“Investir em saneamento é investir em saúde pública. Espero que dessa participação na COP 30 possam surgir bons encaminhamentos e oportunidades de captação de recursos para melhorar os índices de saneamento e a qualidade de vida da população de Rio Branco”, concluiu o vereador.

