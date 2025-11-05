Flash
Cano estoura e abre cratera em rua de Brasiléia, na fronteira do Acre
Veículo de distribuidora ficou preso no buraco e Saneacre atuou para reparar danos e restabelecer abastecimento de água
Um cano de abastecimento de água da Saneacre se rompeu na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Ferreira Silva, em Brasiléia, abrindo uma cratera na esquina das ruas Miguel de Assis e Ernestino Amaral.
O incidente pegou um motorista de surpresa, fazendo com que o veículo de uma distribuidora ficasse com uma das rodas presas no buraco.
Moradores acionaram rapidamente as equipes do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), que enviaram técnicos ao local para realizar os reparos necessários e normalizar o abastecimento na região.
Outro motorista precisou ajudar na retirada do veículo, que só conseguiu ser removido após alguns minutos de trabalho. Não há informações sobre ferimentos do condutor ou prejuízos materiais.
Vereador Samir Bestene cobra urgência na licitação do transporte público e destaca a participação de Bocalom na COP 30
Parlamentar defende abertura para novas empresas e investimentos em saneamento como prioridade para o desenvolvimento da capital
O vereador Samir Bestene (PP) voltou a cobrar da Prefeitura de Rio Branco celeridade na licitação do transporte público, destacando os constantes problemas enfrentados pela população com a frota atual. Segundo o parlamentar, é preciso abrir espaço para novas empresas que possam oferecer um serviço mais eficiente e moderno.
“A gente tem visto vários problemas — ônibus quebrados, poucos veículos circulando. É preciso acelerar essa licitação ou abrir concorrência para que mais de uma empresa possa atuar na capital. Defendo que isso venha logo para a Câmara, com as adequações necessárias, como regras de acessibilidade e novo modelo de cobrança por quilômetro rodado”, afirmou Bestene.
O vereador ressaltou que o transporte público de Rio Branco enfrenta falhas estruturais e operacionais que afetam diretamente os usuários, e que a demora no processo licitatório mantém o sistema defasado.
Sobre a COP 30, vereador defende participação do prefeito e busca por recursos
Questionado sobre a viagem do prefeito Tião Bocalom a Belém (PA) para participar da COP 30, Bestene considerou positiva a presença do gestor no evento, destacando a relevância da conferência para pautas ambientais e de infraestrutura urbana.
“É uma discussão importante, que envolve o aquecimento global, mas também o saneamento básico — um dos grandes desafios de Rio Branco. Precisamos captar recursos para mudar essa realidade. Hoje, nossa capital tem índices preocupantes e está entre as piores do país nesse quesito”, disse.
O parlamentar citou dados do Instituto Trata Brasil, que apontam a necessidade de investimentos superiores a R$ 2 bilhões para a melhoria do sistema de saneamento da capital.
“Investir em saneamento é investir em saúde pública. Espero que dessa participação na COP 30 possam surgir bons encaminhamentos e oportunidades de captação de recursos para melhorar os índices de saneamento e a qualidade de vida da população de Rio Branco”, concluiu o vereador.
Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Brasília em busca de novos investimentos para o município
Nesta segunda-feira, em Brasília, o prefeito de Assis Brasil cumpre agenda na capital federal em busca de recursos e investimentos para o desenvolvimento do município. A primeira reunião aconteceu na AMAC – Associação dos Municípios do Acre, onde o gestor foi recebido pelo general Poti, coordenador do escritório da instituição em Brasília.
Durante o encontro, foram discutidas demandas prioritárias do município e estratégias de captação de recursos junto aos órgãos federais. Em seguida, o prefeito participou da reunião da Bancada Federal do Acre, que contou com a presença de deputadas, deputados e senadores. O objetivo foi apresentar projetos e solicitar apoio para inclusão de emendas no Orçamento Geral da União de 2026.
“Estamos em um momento decisivo de articulação. É aqui que buscamos os recursos que garantirão novas obras, melhorias e avanços para Assis Brasil. Nosso compromisso é continuar trabalhando para trazer benefícios concretos à nossa população”, destacou o prefeito.
A participação na agenda em Brasília ocorre todos os anos e tem garantido resultados importantes para o município, com investimentos que fortalecem áreas como infraestrutura, saúde e desenvolvimento urbano.
A expectativa é de que a viagem gere bons frutos e assegure mais uma rodada de investimentos para o ano de 2026, reforçando o compromisso da gestão com o crescimento de Assis Brasil.
Sebrae promove ciclo de palestras sobre vendas e atendimento em novembro
Durante todo o mês de novembro, o Sebrae promove as “Quintas Empreendedoras”, uma série de palestras gratuitas com foco em fortalecer estratégias de vendas e aprimorar o atendimento ao cliente. Os encontros acontecerão às 19h, na sede da instituição, em Rio Branco.
Esta iniciativa faz parte da programação especial voltada ao desenvolvimento de empreendedores e profissionais de vendas, reunindo especialistas para discutir temas como o uso da Inteligência Artificial, jornada do cliente, inclusão no atendimento e técnicas para impulsionar resultados.
Confira a programação completa:
- 06/11 – Black Friday Turbo: Vendas Aceleradas com Inteligência Artificial (com Flávio Muniz).
- 13/11 – Jornada do Cliente (com Katharina Lacerda).
- 20/11 – Inclusão e respeito no atendimento: o amor que conecta + Mesa redonda para debate do tema (com Vanessa Igami).
- 27/11 – Vender é técnica: estratégias de vendas e comunicação para alavancar os resultados do final do ano (com Rafael Norberto).
A coordenadora de atendimento, Ruama Demir, destaca que cada palestra traz um tema atual com foco no sucesso das vendas. “As palestras foram pensadas para apoiar os empreendedores, trazendo ferramentas modernas e acessíveis para melhorar resultados e fortalecer os negócios locais”, disse.
Outra atividade que também acontece este mês é o Seminário “Além da Oficina: o legado de quem quer evoluir”, que será realizado no dia 18 de novembro, às 18h30, com foco em capacitação e compartilhamento de experiências entre empreendedores do setor automotivo.
As inscrições para as palestras e o seminário podem ser feitas gratuitamente na Loja Sebrae (ac.loja.sebrae.com.br). A entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.
Para mais informações, acesse ac.loja.sebrae.com.br e acompanhe o perfil oficial no Instagram @sebraenoacre.
