Caneta que detecta câncer em segundos é testada pela 1ª vez no Brasil

Tecnologia em forma de caneta criada pela química Lívia Eberlin passa por estudo clínico com pesquisadores do Albert Einstein, em São Paulo
A tecnologia MacSpec Pen System, uma caneta criada pela química brasileira Lívia Eberlin para detectar células tumorais em tempo real, está passando por um estudo clínico pela primeira vez no Brasil.
A série de testes é conduzida por pesquisadores do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, em parceria com a startup de Lívia, a MS Pen Technologies, e a empresa Thermo Fisher Scientific, proprietária do espectrômetro de massas de alta resolução ao qual a caneta é acoplada.
Segundo o hospital, o dispositivo portátil em formato de caneta “lê” a assinatura molecular dos tecidos e indica se são cancerígenos ou saudáveis. A inovação tem o potencial de tornar as cirurgias mais rápidas, seguras e eficazes.
Durante o procedimento, o cirurgião toca a ponta da caneta no tecido que será analisado. O dispositivo libera uma gota de água estéril para coletar moléculas da superfície e, em seguida, aspira esse material para análise imediata no espectrômetro de massas da Thermo Fisher. Com uso de inteligência artificial, o sistema compara o perfil molecular com um banco de dados e entrega o diagnóstico em até 90 segundos.
O estudo clínico terá duração de 24 meses e incluirá 60 pacientes oncológicos – 30 com câncer de pulmão e 30 com câncer de tireoide. Esses tumores foram selecionados com base na acessibilidade cirúrgica, na complexidade diagnóstica intraoperatória e na maturidade do algoritmo para identificação desses tumores.
A tecnologia já foi aplicada em procedimentos envolvendo tumores de mama, cérebro, ovário e próstata, e a abordagem demonstrou resultados consistentes. No Brasil, o objetivo é adaptar o uso à realidade local, avaliando a eficácia diagnóstica em cânceres de pulmão e tireoide, de acordo com o hospital.
“Como brasileira e idealizadora da tecnologia, estou muito feliz de ter o Brasil como o primeiro local internacional dos nossos estudos. Tem sido um privilégio trabalhar com a equipe fantástica do Einstein, que é referência mundial em inovação e excelência em pesquisa e no tratamento de pacientes”, afirma Lívia.
Trata-se do menor resultado para um mês de outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%. Queda nos preços da conta de luz influenciou
Os preços de bens e serviços do país ficaram em 0,09%, em outubro, após acelerar 0,48% em setembro, recuo de 0,39 ponto percentual. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula alta de 4,68%, ainda acima do teto da meta (4,50%).
No ano, o índice acumula alta de 3,73%. No mesmo mês de 2024, a variação foi de 0,56%. O recuo foi influenciado pela diminuição nos preços da energia elétrica.
Esse resultado é o menor para um mês de outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%. O resultado foi bem abaixo do que o esperado por analistas do mercado financeiro, que previam alta acima de 0,10%.
Além disso, a inflação acumulada de 12 meses deve convergir para o teto da meta, de 4,50% nas próximas semanas.
Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, divulgado nesta terça-feira (11/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O que é IPCA
O IPCA é calculado desde 1979 pelo IBGE. O índice é considerado o termômetro oficial da inflação e é usado pelo Banco Central para ajustar a taxa básica de juros, a Selic.
Ele mede a variação mensal dos preços na cesta de vários produtos e serviços, comparando-os com o mês anterior. A diferença entre os dois itens da equação representa a inflação do mês observado.
O IPCA mensura dados nas cidades, de forma a englobar 90% das pessoas que vivem em áreas urbanas no país.
O índice pesquisa preços de categorias como transporte, alimentação e bebidas, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação, vestuário, artigos de residência, entre outros.
Destaque para a energia elétrica
A energia elétrica é a principal influência negativa no índice do mês, com queda de 0,10 ponto percentual, com destaque para a energia elétrica residencial, que registrou queda de 2,39%.
Segundo o gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, esse movimento é explicado pela mudança da bandeira tarifária vermelha patamar 2, vigente em setembro, para a bandeira vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$ 4,46 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos, ao invés dos R$ 7,87.
Além disso, em outubro, três dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados vieram com variação negativa: Artigos de residência, Habitação e Comunicação.
Já no lado das altas, as variações ficaram entre o 0,01% de Alimentação e bebidas e o 0,51% de Vestuário.
Veja a variação do IPCA por grupos:
Alimentação e bebidas: 0,01%;
Habitação: -0,30%;
Artigos de residência: -0,34%;
Vestuário: 0,51%;
Transportes: 0,11%;
Saúde e cuidados pessoais: 0,41%;
Despesas pessoais: 0,45%;
Educação: 0,06%;
Comunicação: -0,16%;
Veja o impacto do IPCA por grupos:
Alimentação e bebidas: 0,00%;
Habitação: -0,05%;
Artigos de residência: -0,01%;
Vestuário: 0,02%;
Transportes: 0,02%;
Saúde e cuidados pessoais: 0,06%;
Despesas pessoais: 0,05%;
Educação: 0,0%;
Comunicação: -0,0%;
INPC tem alta de 0,03%
A inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 0,03%. Nos últimos 12 meses até outubro, o INPC acumula alta de 4,49%. No ano, o acumulado é de 3,65%.
Os produtos alimentícios passaram de -0,33% em setembro para 0,00% em outubro. A variação dos não alimentícios passou de 0,80% em setembro para 0,04% em outubro, segundo informou o IBGE.
O índice serve de referência para o reajuste do salário mínimo e de benefícios sociais.
O INPC é um indicador que mede a variação média dos preços de um conjunto específico de produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos mensais.
Polícia Civil do Rio de Janeiro procura Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, apontada como mandante do homicídio de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos
Polícia Civil identificou a mandante e prendeu os executores do crime que vitimou jovem em Sepetiba • Reprodução – Redes Sociais
A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, apontada como mandante do homicídio de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos, ocorrido no dia 4 de novembro, em Sepetiba, na Zona Oeste da cidade. A vítima foi morta com um tiro na nuca enquanto empurrava o carrinho do filho de 2 anos.
Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Gabrielle teria planejado o crime com o objetivo de obter a guarda exclusiva da criança, enteada dela. A suspeita, de acordo com os policiais, apresentava comportamento possessivo em relação à menina e teria oferecido cerca de R$ 20 mil para que dois homens executassem a vítima.
Ontem (10), os agentes prenderam Davi de Souza Malto, identificado como o autor dos disparos. A ação foi realizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência e monitoramento. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em endereços ligados aos investigados, com o objetivo de reunir novas provas.
Outro envolvido, Erick Santos Maria, que dirigia a motocicleta usada na execução, se entregou à polícia na sexta-feira anterior (07). Ele também teve a prisão decretada por homicídio. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas ajudaram a identificar a dupla e esclarecer a dinâmica do crime.
Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos, trabalhava como técnica de enfermagem e era mãe de duas crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 4. O caso gerou comoção entre familiares e moradores de Sepetiba.
De acordo com a DHC, as diligências continuam para localizar Gabrielle Rosário e concluir o inquérito. A Polícia Civil mantém as investigações para reunir mais elementos sobre a motivação e a participação de cada suspeito no caso.
Conteúdo exclusivo CNN: País europeu acredita que ataques americanos contra as embarcações são ilegais
Barco atacado pelos EUA no Caribe • Donald Trump via Truth Social
O Reino Unido parou de compartilhar informações de inteligência sobre embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe com os Estados Unidos, pois não quer ser cúmplice de ataques americanos na região, acreditando que essas ações são ilegais, disseram fontes à CNN.
A pausa na troca dessas informações de inteligência começou há mais de um mês, ainda segundo essas fontes.
A decisão é uma ruptura significativa do Reino Unido com seu aliado mais próximo e parceiro de compartilhamento de informações de inteligência, e ressalta o crescente ceticismo sobre a legalidade da campanha militar americana na América Latina.
Durante anos, o Reino Unido, que controla diversos territórios no Caribe, e onde mantém bases de inteligência, ajudou os EUA a localizarem embarcações suspeitas de transportar drogas para que a Guarda Costeira americana pudesse interceptá-las, informaram as fontes.
Porém, isso significava que os barcos seriam parados, abordados, suas tripulações detidas e as drogas apreendidas.
As informações de inteligência eram normalmente enviadas à Força-Tarefa Interagências Conjunta Sul, que é sediada na Flórida e inclui representantes de diversos países. Seu objetivo é combater o tráfico de drogas.
Porém, pouco depois de os EUA iniciarem os ataques contra os barcos no Caribe em setembro, o Reino Unido passou a temer que os americanos pudessem usar informações de inteligência fornecidas pelos britânicos para selecionar alvos.
Os integrantes de cartéis e os traficantes de drogas eram tratados como criminosos com direito a um processo legal justo — algo com que o Reino Unido estava disposto a colaborar, explicaram as fontes.
Mas o governo Trump argumentou que as Forças Armadas podem legalmente matar suspeitos de tráfico de drogas, porque representam uma ameaça iminente aos americanos e são “combatentes inimigos” em “conflito armado” com os EUA, de acordo com um memorando enviado pelo governo ao Congresso.
O Gabinete de Consultoria Jurídica do Departamento de Justiça dos EUA emitiu um parecer, que ainda é sigiloso, reforçando esse argumento, conforme noticiado pela CNN. Além disso, Trump designou diversos cartéis como “grupos terroristas estrangeiros”.
EUA justificam ataques no Caribe
A Casa Branca afirma que as ações do governo “estão em plena conformidade com o Direito dos Conflitos Armados”, a área do direito internacional destinada a prevenir ataques contra civis.
No entanto, especialistas jurídicos afirmam que o Direito dos Conflitos Armados ainda se aplicaria a traficantes de drogas civis, e a designação de um grupo como organização terrorista estrangeira não autoriza automaticamente o uso de força letal.
Diversas embarcações atingidas pelos EUA estavam paradas ou em manobra de retorno quando foram atacadas, segundo reportagem da CNN, o que contradiz a alegação do governo de que representavam uma ameaça iminente que não poderia ser neutralizada por meio de interceptação e prisão.
Autoridades da Defesa dos EUA também expressaram ceticismo em relação à campanha militar.
O comandante do Comando Sul dos EUA, Almirante Alvin Holsey, ofereceu renúncia ao cargo durante uma tensa reunião no mês passado com o Secretário de Defesa Pete Hegseth e o Chefe do Estado-Maior Conjunto, após questionar a legalidade dos ataques, conforme noticiado.
Holsey deixará o cargo em dezembro, apenas um ano após assumir a chefia do Comando Sul.
Advogados especializados em direito internacional do Gabinete Jurídico do Departamento de Defesa dos EUA também expressaram preocupação com a legalidade dos ataques.
Vários advogados, tanto da ativa quanto da reserva, pontuaram à CNN que os ataques não parecem ser legais. O porta-voz de Pete Hegseth já negou que algum advogado envolvido nas operações tenha se manifestado contra.
Canadá também se distancia de ataques no Caribe
O Canadá também se distanciou dos ataques militares americanos no Caribe. O país é outro aliado importante dos EUA, que tem ajudado a Guarda Costeira americana a interceptar supostos traficantes no Caribe por quase duas décadas.
As fontes afirmaram à CNN que o Canadá pretende continuar sua parceria com a Guarda Costeira, na chamada Operação Caribe. Mas o país deixou claro aos Estados Unidos que não quer que suas informações de inteligência sejam usadas para ajudar a selecionar embarcações para ataques letais, disseram as fontes à CNN.
Um porta-voz da Defesa canadense disse à imprensa do país no mês passado que “é importante observar que as atividades das Forças Armadas Canadenses no âmbito da Operação Caribe, conduzidas em coordenação com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, são separadas e distintas” dos ataques militares americanos contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas.
