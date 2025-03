Candidatos do Revalida 2025 já podem acessar cartão de confirmação da inscrição

Tema Cenira Couto da Silva (doutora em Astronomia pelo IAG – USP e professora aposentada da UFMT)

Na madrugada de 14 de março um eclipse total da Lua poderá ser observado em todo o Brasil desde que as condições meteorológicas permitam. Um eclipse da Lua é visível a olho nu e não causa qualquer dano à saúde.

Um eclipse lunar total ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados – ou quase alinhados – e a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Num eclipse lunar total a sombra que a Terra projeta no espaço encobre totalmente a Lua. Quando esse eclipse lunar ocorrer, a Lua, na fase cheia, estará à frente da constelação da Virgem.

Um eclipse total da Lua ocorre em diversas etapas. Inicialmente ocorre um eclipse penumbral, quando a Lua entra na penumbra, parte mais clara da sombra que o nosso planeta produz no espaço. Posteriormente, ocorre o primeiro eclipse parcial quando a Lua entra na umbra, parte mais escura da sombra da Terra. Nessa etapa do eclipse a Lua parece estar “mordida”.

Logo após, ocorre o eclipse lunar total propriamente dito, a totalidade, quando a Lua fica totalmente encoberta pela umbra. Num eclipse lunar total a Lua não fica, necessariamente, vermelha, da cor de sangue. No máximo, a Lua fica avermelhada, que é a sua coloração mais comum. Mas, dependendo da composição da atmosfera no dia do eclipse total, a Lua pode ficar alaranjada, ou amarronzada, por exemplo. A cor da Lua durante um eclipse lunar total depende do espalhamento e da refração das partículas presentes na atmosfera da Terra no transcurso do fenômeno.

Após a totalidade, ocorre o segundo eclipse parcial – quando a Lua parece estar “mordida” do lado oposto ao do primeiro eclipse parcial, e, finalmente, um outro eclipse penumbral. Porém, o eclipse penumbral não é observável já que, nessa etapa, a Lua apenas diminui o seu brilho.

Só por curiosidade: o primeiro eclipse penumbral começará à 0h57 e terminará as 2h09 do dia 14, no horário de Brasília (UTC – 3). Em Mato Grosso os moradores do Vale do Araguaia, como Água Boa e Barra do Garças, entre outras cidades, adotam o horário de Brasília.

Para os que seguem o fuso horário UTC – 4, como Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, o primeiro eclipse penumbral começará no dia 13, às 23h57. Para o Acre e algumas cidades do oeste do Amazonas, que seguem o fuso UTC – 5, essa etapa do eclipse da Lua ocorrerá às 22h57. Porém, a parte visível do eclipse, o primeiro eclipse parcial da Lua, só começará no dia 14 para todas as regiões do Brasil.

No horário de Brasília o primeiro eclipse parcial começará às 2h09 e terminará às 03h26 do dia 14. Nesse horário começará a totalidade – ou, o eclipse total da Lua propriamente dito. O máximo da totalidade acontecerá quando a Lua estiver mais próxima ao centro da umbra, às 03h58. A totalidade terminará às 4h31. Logo após iniciará o segundo eclipse parcial, que se encerrará às 5h47, quando terminará a parte visível do eclipse lunar.

Eventos da astronomia dependem da localização do observador na Terra, ou seja, da latitude e da longitude geográfica do local de observação. Por isso, moradores que seguem o mesmo fuso horário veem o evento de maneira um pouco diferente. Nesse eclipse lunar os locais mais a oeste estarão favorecidos.

Para todos os observadores que seguem o horário de Brasília o segundo eclipse parcial da Lua terminará às 5h47. Porém, em cidades mais a leste como Aracaju e João Pessoa, entre outras, a Lua irá se por durante o segundo eclipse parcial.

Nesse horário, em Brasília a Lua estará quase se pondo no lado oeste, e o Sol quase se levantando no lado leste, o que tornará difícil para os seus moradores observarem o segundo eclipse lunar parcial até o seu término.

Em Água Boa e outras cidades do Vale do Araguaia será possível observar o segundo eclipse parcial até o seu término. Nessas cidades a Lua irá se por durante o segundo eclipse penumbral, que não é observável.

Para os que seguem o fuso UTC – 4 como Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, entre outros estados, à 1h09 iniciará o primeiro eclipse parcial, que terminará às 02h26. Nesse horário começará o eclipse lunar total, a totalidade, que terá o seu máximo às 02h58 e terminará às 3h31. Em seguida ocorrerá o segundo eclipse parcial da Lua, que se encerrará às 4h47. Nesse horário terminará a parte visível do eclipse da Lua. Para os que seguem esse fuso horário será possível observar todo o segundo eclipse parcial da Lua. Em seguida começará o segundo eclipse penumbral, que não é observável. A Lua irá se por antes que ele termine.

Os residentes no Acre, e algumas cidades do oeste do Amazonas que seguem o fuso horário UTC – 5, estarão favorecidos nesse evento astronômico. Para eles, o primeiro eclipse parcial começará à 0h09 do dia 14 e se encerrará à 1h26, horário em que começará a totalidade. O eclipse total da Lua terá o seu máximo à 1h58 com término às 2h31. Em sequencia ocorrerá o segundo eclipse parcial da Lua, que se encerrará às 3h47. Aqui terminará a parte observável do eclipse lunar, mas, logo após, ocorrerá o segundo eclipse penumbral que terminará às 5h. O ciclo completo do eclipse da Lua poderá ser observado para os que seguem esse fuso horário.

As variações nos horários citados são de, mais ou menos, um minuto. O próximo eclipse da Lua visível no Brasil será parcial e ocorrerá em 28 de agosto de 2026. Haverá outro eclipse parcial da Lua em 12 de janeiro de 2028.

Mas, o próximo eclipse total da Lua, tal qual esse em 14 de março, só acontecerá em 26 de junho de 2029. O interessante é que em 2029 haverá outro eclipse lunar total em 20 de dezembro de 2029.

