Candidatos aprovados no concurso do Iapen entregam documentação

Os candidatos nomeados no dia 13 de novembro, aprovados em concurso, para ocupar os cargos de agente de Polícia Penal e técnico administrativo e operacional do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), já começaram a entregar a documentação necessária na sede da instituição, em Rio Branco, e na Unidade Prisional Manoel Neri da Silva em Cruzeiro do Sul. Ao todo, 14 novos servidores deverão comparecer aos locais indicados, para a entrega dos documentos até o dia 5 de dezembro. A data da posse será divulgada posteriormente.

Jonata Vinic já fez a entrega da documentação necessária para a posse que ele tanto deseja. Segundo o candidato, ser policial sempre foi um sonho. “É um momento único, especial, passamos por várias etapas e a gente fica muito feliz quando a administração chama a gente pra trabalhar e exercer o cargo que a gente tanto buscou. Desde criança eu tenho vontade de ser policial, de exercer carreira na Segurança Pública e, hoje em dia, passar em um concurso público é algo desafiador, tendo em vista a concorrência, mas é muito gratificante”, afirmou.

Outro candidato que já esteve na sede do Iapen para a entrega da documentação foi Mateus Carvalho. A inspiração para ser policial penal veio de dentro de casa. “Eu tenho como base minha mãe que já é policial penal, então eu estou seguindo os passos dela. Então é um momento único, especial, que a gente aguardou bastante.”

“O governo tem trabalhado com muita responsabilidade e compromisso. Este momento é mais uma prova disso. O Iapen, certamente, vive mais um grande momento com a chegada

