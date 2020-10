A candidata ao cargo de vereadora na Câmara Municipal de Rio Branco, Joelma Dantas (MDB), disse em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (14) que vai fiscalizar políticos que contratam amantes em Rio Branco.

Em 2015, a atual candidata fez uma denúncia afirmando que um deputado estadual pagava sua amante com dinheiro da Assembleia legislativa do Acre, sem que comparecesse ao ambiente de trabalho.

“Em 2015, após eu fazer uma postagem sobre amantes de políticos que eram nomeadas na Assembleia Legislativa do Estado do Acre e não trabalhavam, apenas recebiam dinheiro público, os deputados se reuniram, cancelaram a sessão, só para pedir à pessoa que eu assessorava, minha demissão? Vocês não têm noção do que são os bastidores da política suja”, disse a candidata.

Joelma aproveitou para propor que irá fiscalizar as contratações de cada vereador de Rio Branco, caso seja eleita, e “mostrar o que ocorre nos gabinetes fechados da Câmara de Vereadores”.

