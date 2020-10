Com rondoniagora.com

A candidata a vice-prefeita Marlei Menezes Feier Mezzomo (PP) na chapa do candidato a prefeito Tiziu Jidalias (SD) em Ariquemes doou R$ 57.700,00 para a própria campanha conforme a primeira parcial de prestação de contas divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A legislação não põe obstáculo para doações, mas apenas limites de gastos.

Ocorre que a mesma candidata apresentou declaração de bens no valor de R$ 9.541,21 depositados em diferentes contas de bancos da cidade. O caso deve ser investigado pelo Ministério Público.

Nesta semana, a coligação encabeçada por Tiziu Jidalias foi condenada a retirar propaganda eleitoral na qual ele falava sobre uma suposta pesquisa em que aparecia em primeiro lugar na corrida pela Prefeitura de Ariquemes.

A Justiça verificou se havia alguma sondagem em andamento no sistema oficial. Constatada a inveracidade, a juíza Elisangela Nogueira mandou retirar do Facebook o conteúdo do candidato e deve no julgamento de mérito aplicar multa contra o candidato.

