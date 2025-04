Campus Xapuri está com inscrições abertas para curso superior em Ciências Biológicas

O resultado preliminar será publicado no dia 04 de abril e os candidatos poderão apresentar recurso no dia 07 de abril, conforme previsto em edital

O campus Xapuri, do Instituto Federal do Acre (Ifac), está com inscrições abertas para o curso superior em Ciências Biológicas. Ao todo, estão sendo ofertadas 12 vagas. A seletiva será feita com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática. Para participar, os candidatos devem se inscrever, por meio de formulário eletrônico, de 01 a 03 de abril.

Clique aqui para acessar o formulário e se inscrever

De acordo com edital, os candidatos que não tiverem acesso à internet, poderão se dirigir ao campus Xapuri para realizar a inscrição nos computadores que serão disponibilizados para a comunidade. Para isso, é necessário que o candidato leve todos os seus documentos e compareça na unidade entre os horários de 08h às 12h e 14h às 18h.

O resultado preliminar será publicado no dia 04 de abril e os candidatos poderão apresentar recurso no dia 07 de abril, conforme previsto em edital. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 08 de abril. Os convocados deverão efetivar matrícula entre os dias 09 a 12 de abril.

Clique aqui para acessar o edital e saber mais informações

Para matrícula é necessário apresentar uma foto 3×4 recente, além de cópia e original dos documentos: Carteira de Identidade (RG do candidato) ou identidade militar expedida pelas forças armadas; Cadastro de Pessoa Física (CPF do candidato); Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço); Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Curso Técnico de Nível Médio.

Dúvidas e demais informações devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários