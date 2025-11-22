Campeonato Estadual vai ter sequência com 3 partidas no CEBRB

A fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete terá sequência neste sábado, 22, a partir das 14 horas, no ginásio do CEBRB.

Old School “B” e Floresta Acreano se enfrentam pelo torneio masculino.

Na sequência, pelo feminino, a equipe da UFAC joga contra o NBX/Invictus.

Na última partida da programação, no masculino, o América enfrenta o Old School “A”.

“Chegamos em um momento importante do Estadual nos dois naipes. Vamos jogos bem equilibrados”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete(FEAB), Manieldem Távora.

