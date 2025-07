Campeonato Estadual vai ter mais duas partidas no Florestão

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) promove nesta sexta, 4, a partir das 15 horas, na sede da entidade, o congresso técnico do Campeonato Estadual Sub-17. Os dirigentes irão definir a fórmula de disputa e a data para o início do torneio.

Copa do Brasil

A equipe campeã do Estadual vai representar o Acre na Copa do Brasil da categoria em 2026.

“Vamos definir mais um torneio importante na temporada”, comentou o diretor técnico da FFAC, Leandro Rodrigues.

Equipes na competição

Adesg

Andirá

Assermurb

Galvez

Independência

Plácido de Castro

Rio Branco

São Francisco

Santa Cruz

Sena Madureira

Vasco

