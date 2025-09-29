Cotidiano
Campeonato Estadual vai ter 18 equipes na disputa do título
O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) confirmou 18 equipes na disputa do Campeonato Estadual Adulto, 4 no feminino e 11 no masculino.
“O número de inscritos mostra a força do basquete acreano. Teremos uma competição muito disputada nos dois naipes”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.
Feijó x Tarauacá
Os times de Feijó e Tarauacá disputarão um playoff para diminuir os custos e quem passar entra no torneio nas finais.
Congresso técnico
Segundo Manieldem Távora, o congresso técnico do Estadual será realizado nesta terça, 30, mas ainda não existe uma data definida para o início da competição.
“Vamos ajustar os detalhes do torneio e na sequência iremos tentar a liberação de um ginásio para os jogos. Esse é um ponto importante e a meta é buscar uma solução até o fim desta semana”, explicou o diretor.
Equipes no Estadual
Feminino
UFAC
Jordão
AAB
ABMAC
Masculino
Old Scholl A e B
AAB A e B
Atlético
América
New City
Los Hermanos
Floresta
Floresta Acreano
Feijó
Tarauacá
Jordão
Copa Acre de Futebol 7 terá 3 partidas na quadra do Tangará
A primeira fase da Copa Acre de Futebol 7 terá três partidas nesta segunda, 29, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará. Santinha e Jovens Promessas abrem a rodada. Na sequência M.D.M enfrenta o Furacão do Norte e os Amigos do Maicon jogam contra os Unidos da Torre.
Quadra lotada
O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7(FAF7S), Wellington Cabeça, espera mais uma rodada com a quadra lotada.
“Essa competição vai movimentar os bairros de Rio Branco e teremos partidas bem equilibradas”, declarou o dirigente.
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Evento reuniu os melhores atletas kids do Acre e consagrou Lorenzo Araújo Alves como destaque da competição.
Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que reuniu os melhores atletas kids do jiu-jitsu acreano.
O evento contou com a participação de diversas academias da capital e também de municípios do interior, como Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Sena Madureira.
Com lutas eletrizantes e regras que aumentaram a emoção, já que o cinturão só poderia ser conquistado em caso de vitória por finalização, sendo empate caso contrário, o torneio empolgou o público presente e foi considerado um grande sucesso.
Representando Brasileia, os atletas Lorenzo Araújo Alves (10 anos), Maicon Daniel Pine (8 anos), e Julia dos Santos Guimarães tiveram atuações impecáveis e conquistaram todos os seus cinturões com vitórias por finalização.
O grande destaque foi Lorenzo Araújo Alves, da Academia Samurai Team e Leão Dourado, que além de competir no jiu-jitsu também participou de torneios de muay thai e kung fu. Ele protagonizou a luta mais rápida do evento, finalizando o adversário em apenas 30 segundos com uma chave de braço.
O professor responsável pela equipe de Brasileia, Everton Farlei, comemorou o resultado histórico: “Foi um saldo mais que positivo para nosso município, conquistando três cinturões em diferentes categorias. Parabenizo a organização pelo excelente evento e agradeço a todos que apoiaram nossos atletas.”
A equipe de Brasileia contou com o apoio e patrocínio do Escritório de Advocacia Fagundes e Valadares, Daide, Ana Paula, vereador Dhjailson Américo, vereador Careca Gadelha e Prefeitura de Brasileia, que possibilitaram a participação dos jovens atletas no evento.
Com o brilho dos “pequenos gigantes” de Brasileia, o município segue se destacando no cenário esportivo estadual e reforçando o talento da nova geração das artes marciais.
Cruzeiro do Sul aprova leis de proteção e controle populacional de cães e gatos
A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul promulgou três leis voltadas à proteção animal e ao controle populacional de cães e gatos no município. As normas foram aprovadas em plenário no dia 26 de junho e publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (29).
A Lei nº 1.052/2025 institui a Política Municipal de Controle de Natalidade de Cães e Gatos, que prevê ações como a esterilização permanente de animais, em especial os que vivem em situação de rua, a prevenção de zoonoses e a realização de campanhas educativas sobre guarda responsável, vacinação e adoção. O texto também proíbe o extermínio de cães e gatos como forma de controle populacional e autoriza parcerias com ONGs, universidades, entidades de classe e empresas para a execução da política.
Já a Lei nº 1.054/2025 define regras para a guarda responsável de animais domésticos, cria o Certificado Municipal de Protetor de Animais e estabelece diretrizes para alojamento adequado, alimentação, higiene e bem-estar. A norma também disciplina a contenção temporária de cães, vedando o uso de correntes e impondo limites de tempo e condições específicas para a prática. Além disso, prevê punições em casos de maus-tratos e possibilita o resgate de animais em situações inadequadas.
A terceira medida, Lei nº 1.055/2025, cria a Semana Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, que será comemorada anualmente na primeira semana de outubro. A programação deve incluir feiras de adoção, palestras em escolas, atividades educativas e parcerias com organizações de proteção animal e grupos de voluntários.
