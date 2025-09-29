Campeonato Estadual vai ter 18 equipes na disputa do título

O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) confirmou 18 equipes na disputa do Campeonato Estadual Adulto, 4 no feminino e 11 no masculino.

“O número de inscritos mostra a força do basquete acreano. Teremos uma competição muito disputada nos dois naipes”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.

Feijó x Tarauacá

Os times de Feijó e Tarauacá disputarão um playoff para diminuir os custos e quem passar entra no torneio nas finais.

Congresso técnico

Segundo Manieldem Távora, o congresso técnico do Estadual será realizado nesta terça, 30, mas ainda não existe uma data definida para o início da competição.

“Vamos ajustar os detalhes do torneio e na sequência iremos tentar a liberação de um ginásio para os jogos. Esse é um ponto importante e a meta é buscar uma solução até o fim desta semana”, explicou o diretor.

Equipes no Estadual

Feminino

UFAC

Jordão

AAB

ABMAC

Masculino

Old Scholl A e B

AAB A e B

Atlético

América

New City

Los Hermanos

Floresta

Floresta Acreano

Feijó

Tarauacá

Jordão

Resenha

