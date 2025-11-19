Campeonato Estadual terá duelos semifinais no Tonicão

Serão disputadas nesta quarta, 19, a partir das 17 horas, no estádio Antônio Aquino Lopes (Tonicão), as semifinais do Campeonato Estadual Feminino. Galvez e Assermurb fazem o primeiro confronto e na segunda partida a Adesg joga contra o Sena Madureira.

Vantagem do empate

Galvez e Adesg, equipes com melhores campanhas na fase de classificação, entram em campo com a vantagem de jogar pelo empate.

Trios definidos

O departamento de arbitragem da Federação de Futebol do Acre (FFAC) definiu os trios para os duelos das semifinais.

Marcos Santos apita Galvez e Assermurb. Ele terá como auxiliares Renô Cassiano e Divanilson Martins.

Adesg e o Sena Madureira terá a arbitragem de Josué França e os auxiliares serão Antônio Ecídio e Veronica Severino.

