Cotidiano

Campeonato Estadual terá duelos semifinais na Arena da Floresta

Publicado

38 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Garotada do Sub-11 é a atração na Arena da Floresta

Serão disputadas nesta terça, 14, a partir das 15h30, na Arena da Floresta, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Escola do Galvez e Acre Esporte decidem a primeira vaga na decisão e na segunda semifinal o Santa Cruz enfrenta a Academia do Botafogo.

Sem favoritos

As semifinais do Sub-11 irão colocar em campo algumas das principais promessas do futebol acreano. As equipes entram em campo sem vantagem e se as partidas terminarem empatadas, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.

6 meses de trabalho

Depois de seis meses de trabalho, a Academia do Botafogo chega à primeira decisão do futebol de base.

“Estamos construindo um trabalho de formação. Nosso objetivo vai além do futebol e a meta é termos craques fora do gramado na parte educacional. Acredito na qualidade dos garotos acreanos e precisamos formar para podermos parar com tantas importações”, declarou o técnico da Academia do Botafogo, Thomaz Carlos.

Cotidiano

Imaculada Conceição vai disputar 6ª edição da Copa TV Gazeta

Publicado

34 minutos atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Torneio do ex-atletas serviu de base para formação da equipe

O colégio Imaculada Conceição (Rápido Xapuri/deputado Wendy Lima) estará na disputa da 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. O técnico Anderson Alemão formou uma equipe de ex-alunos para retornar às grandes competições.

“Iniciamos esse projeto do Imaculada Conceição em 2019 para manter um elo com os ex-alunos. Temos um torneio interno em 2025, resolvemos nos desafiar e vamos disputar a Copa TV Gazeta”, declarou o treinador.

Juliano e Oliver

Juliano, atleta do Humaitá no Brasileiro da Série D, e Oliver, ex-Atlético, estão entre os atletas do Imaculada Conceição para jogar a Copa TV Gazeta.

“Entendo a competição como uma motivação para os ex-alunos e também para os nossos alunos. A prática esportiva ajuda em uma vida saudável e ainda podemos revelar novos atletas”, afirmou Anderson Alemão.

16 equipes

A Copa TV Gazeta terá 16 equipes na disputa e a primeira fase vai ser realizada em jogos de ida e volta. A equipe campeã vai receber 5 mil pelo título e o vice 3 mil.

“Ainda temos quatro vagas abertas para o torneio. Vamos definir a data para o início até o fim de semana. Depois da primeira fase os confrontos serão eliminatórios”, explicou o coordenador da Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

Cotidiano

FATRI confirma edição 2025 do Seringueiro de Ferro

Publicado

35 minutos atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Foto Felício Muniz: Triatletas terão um desafio de 40 quilômetros no ciclismo
Paulo Henrique

A Federação Acreana de Triathlon (FATRI) confirmou para o dia 30 de novembro a edição de 2025 do Seringueiro de Ferro, um dos principais eventos da temporada. A prova terá 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.

“Fechamos todos os detalhes do Seringueiro de Ferro e vamos trabalhar para promover um grande evento. Os nossos triatletas terão um grande desafio”, comentou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.

Inscrições abertas

Segundo Cláudia Pinho, as inscrições estão abertas e a meta é aumentar o número de participantes.

“Temos muitos atletas de outras modalidades se desafiando no triathlon. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso esporte”, avaliou a dirigente.

Cotidiano

University bate o Waldemar Maciel nos pênaltis e avança na Copa Acre Soçaite

Publicado

37 minutos atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Foto Wagner Oliveira: University segue na disputa do título da Copa Acre

O University bateu o Waldemar Maciel por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 nessa segunda, 13, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.

Nos outros confrontos da rodada, o Atlético Vila Real derrotou os Jovens Promessas e o Borussia venceu os Amigos do Depay por 4 a 3.

Primeira fase

Fronteira e Sport Canal se enfrentam nesta terça, 14, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves, e o confronto fecha a primeira fase da Copa Acre de Futebol Soçaite 7. A partida não tem favorito e se terminar empatada, o último classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Início da 2ª fase

Na sequência da programação na quadra do Tancredo Neves, duas partidas irão abrir a segunda fase da Copa Acre. O Santinha enfrenta o Furacão do Norte e os Amigos do Maicon jogam contra o Chico Mendes.

