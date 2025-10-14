Campeonato Estadual terá duelos semifinais na Arena da Floresta

Serão disputadas nesta terça, 14, a partir das 15h30, na Arena da Floresta, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Escola do Galvez e Acre Esporte decidem a primeira vaga na decisão e na segunda semifinal o Santa Cruz enfrenta a Academia do Botafogo.

Sem favoritos

As semifinais do Sub-11 irão colocar em campo algumas das principais promessas do futebol acreano. As equipes entram em campo sem vantagem e se as partidas terminarem empatadas, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.

6 meses de trabalho

Depois de seis meses de trabalho, a Academia do Botafogo chega à primeira decisão do futebol de base.

“Estamos construindo um trabalho de formação. Nosso objetivo vai além do futebol e a meta é termos craques fora do gramado na parte educacional. Acredito na qualidade dos garotos acreanos e precisamos formar para podermos parar com tantas importações”, declarou o técnico da Academia do Botafogo, Thomaz Carlos.

Relacionado

Comentários