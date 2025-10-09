Cotidiano
Campeonato Estadual terá duelos pelas quartas na Arena
Começa nesta quinta, 9, a partir das 15h30, na Arena da Floresta, a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-11. Furacão do Norte e Galvez disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Santinha joga contra o Acre Esporte.
Sem vantagem
As equipes entram para os confrontos sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os primeiros semifinalistas do Estadual serão definidos nas cobranças de penalidades.
Diretoria do Fluminense da Bahia acerta a contratação de Daniego
O vice-presidente do Fluminense da Bahia, Edson Anute (Pirlo), confirmou a contratação do ala Daniego para a disputa da Copa Norte. O torneio será disputado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês com os jogos no ginásio do Sesc.
“Temos uma boa base na disputa do Estadual e conseguimos fechar com o Daniego. É um reforço importante e o nosso objetivo é a conquista do título”, declarou o dirigente.
Mais duas contratações
O ala Henrique, ex-Lyon, e o pivô Bebezão também estão acertados para jogar a Copa Norte.
Jogo decisivo
O Fluminense da Bahia enfrenta o Brasileia no sábado, 11, no ginásio Álvaro Dantas, e precisa vencer para avançar no Campeonato Estadual da Série A.
“Temos essa partida importante contra a Brasileia e na sequência o foco será somente a Copa Norte”, comentou Edson Anute.
Galvez confirma classificação e Grêmio Xapuriense assume vice-liderança
Duas partidas foram disputadas nesta quarta, 8, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Galvez derrotou o COPMBM por 2 a 0, chegou aos 12 pontos no grupo 4 e garantiu uma vaga nas quartas de final.
Na outra partida da chave, o Grêmio Xapuriense goleou o Joia de Cristo por 13 a 1.
Pelo grupo 3
Escolinha do Galvez x Estrelinha e Santa Cruz x Xavier Maias. Esses são os confrontos válidos pelo grupo 3 do Estadual nesta quinta, 9, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu.
São Francisco bate o Sena Madureira e é vice-líder do Estadual
O São Francisco bateu o Sena Madureira por 5 a 2 nesta quarta, 8, no Florestinha, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 19 pontos. O resultado é importante para definir os confrontos da fase de quartas de final do torneio.
Vasco x Galvez
Vasco e Galvez entram em campo nesta quinta, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, classificados para as quartas. Contudo, as equipes querem a vitória para tentar melhorar a colocação final.
