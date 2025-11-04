Campeonato Estadual terá duas partidas no Álvaro Dantas

Com grandes apresentações nesta segunda, 3, no Tonicão, a Seleção Acreana venceu o Desafio do Futebol de Base contra Rondônia.

No duelo do Sub-15, o Acre bateu Rondônia por 3 a 0 com gols de Alexander, Kaká e João Vitor. Na partida de ida, em Porto Velho, os acreanos foram derrotados por 2 a 1 e a conquista veio no saldo de gols.

Na partida do Sub-17, os garotos acreanos venceram Rondônia por 5 a 1 com gols de Campinas (2), Marcelo, Ronan e Samuel enquanto Kaique descontou para os rondonienses.

Maydenson e Eriano

“Conseguimos realizar uma grande partida e conquistar o Desafio. Nossa missão era bem complicada por causa da derrota no primeiro jogo, mas conseguimos reverter”, disse o técnico da seleção Sub-15, Maydenson Costa.

“Fizemos nove gols em dois jogos e fomos bem superiores. Sabemos da importância do trabalho de base nesse novo momento do futebol acreano e esse tipo de intercâmbio vai ser importante na formação dos nossos atletas”, declarou o treinador da seleção Sub-17, Eriano Santos (Chumbinho).

Avaliação positiva

Segundo o presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, o objetivo do Desafio foi satisfatório.

“Conseguimos promover essa integração entre os dois Estados e a nossa meta para 2026 é ampliar esse intercâmbio. Nossa ideia é convidar os outros Estados do Norte e mais o Mato Grosso. Queremos tornar o nosso futebol de base mais forte e esses confrontos são um ponto importante”, declarou Adem Araújo.

