Campeonato Estadual terá duas partidas no Álvaro Dantas
A fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, terá duas partidas nesta terça, 18, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas. América e Los Hermanos abrem a programação e no segundo confronto o AAB “B” joga contra o Old School “B”.
“Vamos ter uma semana decisiva no Estadual com jogos nesta terça, sábado e domingo. Os jogos estão ficando mais equilibrados e isso valoriza a competição”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.
Acre tem etanol mais caro do Brasil, com posto vendendo a R$ 6,08 o litro, aponta ANP
Preço em postos acreanos supera em 42% a média nacional de R$ 4,29; estado aparece com valor individual mais alto do país enquanto Amapá lidera em média estadual
O Acre voltou a ocupar a posição mais desconfortável no ranking nacional de combustíveis, registrando o preço individual mais alto do etanol no Brasil: R$ 6,08 por litro em postos pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre 9 e 15 de novembro. O valor acreano supera em 42% a média nacional do combustível, fixada em R$ 4,29, e representa um dos maiores gaps de preço do país.
Enquanto 13 estados tiveram recuo nos preços e outros 8 registraram altas, o Acre se destacou pelo valor extremo cobrado aos consumidores. Embora o Amapá lidere a média estadual mais alta (R$ 5,54), é no território acreano que o motorista encontra o preço individual mais salgado nas bombas, refletindo os desafios logísticos e tributários que encarecem os combustíveis na região Norte.
Comparativo nacional
- Acre: R$ 6,08 (preço individual mais alto)
- Amapá: R$ 5,54 (maior preço médio estadual)
- Mato Grosso do Sul: R$ 3,93 (menor preço médio)
- Média nacional: R$ 4,29
Tendência semanal
- 13 estados: Preços recuaram
- 8 estados: Preços subiram
- Acre: Destaque pelo valor extremo individual
A posição do Acre no ranking reflete os desafios logísticos e tributários do estado, que por sua localização geográfica distante dos centros produtores e condição de estado importador de combustíveis, historicamente convive com os preços mais elevados do país.
PRF prende homem com mandado de prisão em aberto em Cruzeiro do Sul
Abordagem ocorreu durante patrulhamento na Vila Santa Luzia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na segunda-feira, 17, um homem que estava com mandado de prisão em aberto na 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul. A detenção ocorreu durante patrulhamento na Vila Santa Luzia.
Durante a abordagem ao condutor de uma motocicleta, os policiais consultaram os sistemas de segurança e confirmaram que havia um mandado de prisão ativo contra ele.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia para as devidas providências.
Xavier Maia e Cruz Azul conquistam vitórias no Estadual
Duas partidas foram disputadas nesta segunda, 17, no Florestinha, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Xavier Maia bateu a Chapecoense por 1 a 0 e o Cruz Azul goleou o PSG por 5 a 0.
Cruz Azul classificado
A goleada garantiu ao Cruz Azul a liderança do grupo 1 com 10 pontos e uma vaga na segunda fase da competição.
Na Arena da Floresta
A primeira fase do Estadual terá duas partidas nesta terça, 18, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. Belo Jardim e Santinha fazem o primeiro confronto e no segundo o Grêmio Xapuriense joga contra o Joia de Cristo.
