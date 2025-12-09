Campeonato Estadual terá confrontos semifinais no Tonicão

A dupla Biel/Felipe conquistou o Torneio MVP de vôlei de praia Sub-20 nesse fim de semana, no Prainha Beach. Mathias e Santiago foram vice-campeões e Vianna/Gabriel terminaram na 3ª colocação.

“Os melhores atletas da categoria Sub-20 estiveram em quadra. Conseguimos promover um evento onde os atletas se sentem prestigiados e isso é importante. Queremos elevar o nível dos atletas e somente com competições de nível, poderemos atingir o objetivo”, disse o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia (AAVP), Cláudio Baixinho.

Mais torneios

Cláudio Baixinho confirmou a realização de mais duas etapas do Prainha Beach e o Rei e a Rainha do Prainha Beach.

“Ainda teremos alguns torneios até o fim da temporada de 2025”, declarou o dirigente.

