Campeonato Estadual terá 3 partidas no ginásio do CEBRB

A fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, terá 3 partidas neste sábado, 25, a partir das 14 horas, no ginásio do Colégio CEBRB.

AAB “B” e New City disputam o primeiro jogo e na sequência os confrontos são: AAB “A” x Los Hermanos e Old School “B” x Atlético.

Estreia do Galo

O Atlético, equipe de tradição no basquete acreano, faz a estreia no Estadual. Na última temporada, o Galo iniciou o torneio como favorito, mas acabou sendo eliminado antes das finais.

