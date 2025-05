Campeonato Estadual tem o 1º dia de disputas no Sesc

Começa neste sábado, 24, as disputas do Campeonato Estadual de Taekwondo, competição mais importante da temporada de 2025. O evento vai ser promovido nas categorias Mirim, Infantil, Cadete, Juvenil, Adulto e Master com lutadores de Rio Branco, Porto Acre, Plácido de Castro, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e da Vila Campinas e terá 325 atletas dentro do tatame.

Segundo dia

O Estadual inicia com as competições das categorias dos lutadores mais jovens e neste domingo, 25, a partir das 8 horas, no Sesc, as disputas serão nas categorias dos mais graduados. O Campeonato é seletivo para as competições nacionais realizadas pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

