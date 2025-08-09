Campeonato Estadual Sub-20 terá dois jogos pelas quartas

Dois jogos marcam neste sábado, 9, o início da fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20.

No ginásio do Sesc, a partir das 20h40, o Lyon joga contra o Fluminense da Bahia.

Em Brasileia, a partir das 19h30, o Brasileia recebe o Villa com total favoritismo.

Sub-17 masculino

Brasileia e Epitaciolândia se enfrentam, a partir das 16 horas, no CIEC, da Estação, neste sábado, 9, e quem avançar para semifinal vai enfrentar o Montenegro.

Sub-20 feminino

No Estadual Feminino Sub-20, Veneza e Assermurb jogam a primeira semifinal da competição, a partir das 18 horas, neste sábado, 9, no CIEC, da Estação.

Sub-17 feminino

No Campeonato Estadual Feminino Sub-17, o Café com Leite/Porto Acre enfrenta Epitaciolândia, às 17 horas, neste sábado, 9, no CIEC, da Estação, e quem vencer disputará o título contra o Villa.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários