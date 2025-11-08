Campeonato Estadual Sub-17 terá semifinais no Tonicão

Serão disputadas neste sábado, 8, a partir das 16 horas, no Tonicão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. Santa Cruz e o Sena Madureira decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal, o Galvez joga contra o São Francisco.

Santa e Galvez são favoritos

Santa Cruz e Galvez, melhores campanhas na fase de classificação, chegam para as semifinais como favoritos. Contudo, o Sena Madureira e São Francisco quem uma vaga na decisão.

“Chegamos invictos, mas em um duelo eliminatório isso não quer dizer nada. Precisamos fazer uma grande partida”, declarou o técnico Cristiano Menezes.

Sem vantagem

Os times entram para os confrontos semifinais sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão conhecidos nas cobranças de penalidades.

