Cotidiano

Campeonato Estadual Sub-17 terá semifinais no Tonicão

Publicado

2 horas atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Santa Cruz chega invicto para disputa de uma vaga na final

Serão disputadas neste sábado, 8, a partir das 16 horas, no Tonicão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. Santa Cruz e o Sena Madureira decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal, o Galvez joga contra o São Francisco.

Santa e Galvez são favoritos

Santa Cruz e Galvez, melhores campanhas na fase de classificação, chegam para as semifinais como favoritos. Contudo, o Sena Madureira e São Francisco quem uma vaga na decisão.

“Chegamos invictos, mas em um duelo eliminatório isso não quer dizer nada. Precisamos fazer uma grande partida”, declarou o técnico Cristiano Menezes.

Sem vantagem 

Os times entram para os confrontos semifinais sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão conhecidos nas cobranças de penalidades.

Cotidiano

Epitaciolândia vence nos pênaltis e garante vaga histórica nas semifinais do Sub-15

Publicado

2 horas atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Equipe do Alto Acre elimina o AFEX e se junta ao Galvez entre os quatro melhores do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15

O time do Epitaciolândia fez história ao garantir vaga nas semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, após uma vitória dramática nos pênaltis sobre a equipe do AFEX (Extrema-RO). O confronto, realizado na tarde dessa sexta-feira (7) no estádio Tonicão, terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar, e foi decidido nas cobranças de pênaltis, com triunfo do representante do Alto Acre por 5 a 4.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela emoção até os minutos finais. As duas equipes criaram boas oportunidades na segunda etapa, quando todos os gols foram marcados, mas a decisão acabou indo para as penalidades. Com mais frieza nas cobranças, o Epitaciolândia garantiu sua classificação e segue vivo na briga pelo título da categoria.

Na mesma rodada, o Galvez também carimbou sua vaga ao vencer o Esporte Saúde e Lazer por 4 a 1, com destaque para o meia David Iuri, autor de dois gols e eleito o craque da partida.

Com os resultados, as semifinais estão marcadas para a próxima segunda-feira (10), novamente no estádio Tonicão. O Epitaciolândia enfrentará o Santa Cruz às 15h, enquanto o Galvez encara o Furacão do Norte às 16h30.

A equipe epitaciolandense chega embalada e promete lutar por uma vaga inédita na grande final do estadual Sub-15.

Cotidiano

COPMBM e Cruz Azul goleiam no Campeonato Estadual

Publicado

2 horas atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Cruz Azul conquistou uma vitória importante na luta pela classificação

Duas goleadas marcaram os jogos do Campeonato Estadual Sub-13 nesta sexta, 7, no Florestinha. O COPMBM goleou o PSG por 8 a 0 e o Cruz Azul bateu o Xavier Maia por 6 a 1.

Fase de classificação

A fase de classificação do Estadual Sub-13 terá sequência neste sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestinha. Belo Jardim e Plácido de Castro abrem a rodada e na sequência o Santinha joga contra o Botafogo.

Cotidiano

Assermurb e Grêmio Xapuriense disputam liderança do Sub-14

Publicado

2 horas atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Grêmio Xapuriense vai tentar o segundo triunfo no Estadual

O Campeonato Estadual Feminino Sub-14 terá duas partidas neste sábado, 8, a partir das 8h30, duas partidas pela primeira fase. No primeiro confronto, o Preventório, estreia no torneio, contra o Real Sociedade e na sequência a Assermurb enfrenta o Grêmio Xapuriense.

Vale liderança e vaga

Assermurb e Grêmio Xapuriense venceram na rodada de abertura do Estadual e o confronto vale a liderança isolada e deixará a equipe vencedora próxima da semifinal.

Competição inédita

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) promove a disputa na categoria pela primeira vez. A intenção é seguir fortalecendo o futebol feminino desde a base.

