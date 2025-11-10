Campeonato Estadual Sub-17 terá disputa das semifinais nesta segunda

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou para segunda, 10, a partir das 16 horas, no Tonicão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. Santa Cruz e o Sena Madureira decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal o Galvez joga contra o São Francisco.

Pela vitória

Os times entram em campo sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, a definição dos finalistas vai ser nas cobranças de penalidades.

Mudança de data

As partidas deveriam ter sido disputadas nesse sábado, 8, mas foram adiadas por causa da morte do árbitro Ruan Santos.

