Campeonato Estadual Sub-16 terá duas partidas no CT do Cupuaçu
A primeira fase do Campeonato Estadual Feminino Sub-16 terá dois jogos neste sábado, 6, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu. Preventório e Grêmio Xapuriense disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Vasco joga contra o Real Sociedade.
Duelo pelo liderança
Preventório e Grêmio Xapuriense venceram na rodada de abertura e por isso quem vencer o confronto assume a liderança do grupo A e se aproxima da semifinal do torneio.
Acreano Thomas Bryan estreia no LFA com derrota por nocaute em menos de dois minutos
Atleta de 26 anos sofreu sua terceira perda consecutiva no MMA profissional, desta vez para Daniel “Rei Brasileiro” Araújo
O lutador acreano Thomas Bryan, de 26 anos, estreou no LFA 216, um dos maiores eventos de MMA do Brasil, realizado na noite de sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele enfrentou Daniel Araújo, o “Rei Brasileiro”, de 24 anos, pela categoria peso-galo (até 61,2 kg).
O combate durou pouco: Araújo venceu por nocaute logo no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos.
Com o revés, Bryan amplia a sequência negativa na carreira. Antes, ele já havia sido nocauteado no AEC, na França, e perdido o cinturão no BRTL Fight Combat, em Porto Velho (RO). Agora, acumula três derrotas consecutivas no MMA profissional.
Equipe da Asdefir disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20
A equipe da Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir) formada pelos atletas Thiago Aguiar, Samuel Pereira, Jamile Apurinã e Maria Letícia Silva disputa neste fim de semana, em Recife, Pernambuco, o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-20.
“Essa é mais uma participação importante do atletismo acreano em uma competição de nível. A evolução dos atletas passa diretamente por grandes eventos”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Atletismo (Facat), professor João Jácome.
Apoio do Estado
A Asdefir recebeu o apoio do governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). A competição reúne em Recife algumas das principais promessas do atletismo brasileiro.
132 clubes
O Campeonato Brasileiro com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) tem a participação de 132 clubes de 22 Estados. São 738 atletas nas disputas de provas de pista e campo.
Atlético enfrenta o Náuas e quer garantir classificação para semifinal
Atlético e Náuas fecham neste sábado, 6, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo é 4º colocado com 4 pontos e se vencer o confronto estará classificado para semifinal do torneio.
Técnico interino
Depois da demissão de Erismeu Silva após a derrota para o São Francisco, o diretor de futebol, Éden Barros, vai dirigir o Atlético de maneira interina. A meta é vencer o confronto e criar um ambiente positivo para a reta final do Estadual.
Primeira vitória
O Náuas vai tentar a primeira vitória no Estadual no duelo contra o Atlético. O Cacique ocupa a última colocação sem nenhum ponto, mas se vencer o Galo abre a possibilidade de classificação.
