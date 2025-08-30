Cotidiano
Campeonato Estadual Sub-16 inicia com dois jogos no CT do Cupuaçu
Começa neste sábado com rodada dupla, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu, o Campeonato Estadual Feminino Sub-16. Preventório e Vasco disputam o confronto de abertura da competição e na sequência o Real Sociedade joga contra o Atlético Xapuriense.
Fórmula de disputa
As sete equipes do torneio foram divididas em dois grupos e os primeiros avançam para as semifinais. Os campeões da chave terão vantagem do empate nas partidas semifinais.
7ª competição da temporada
Depois de promover o Estadual Sub-18, o Sub-16, no feminino, será a 7ª competição da temporada realizada pela Federação de Futebol do Estado do Acre.
Rio Branco sedia Copa Norte-Nordeste de Ciclismo com mais de 400 atletas
io Branco recebeu na manhã deste sábado, 29, a Copa Norte-Nordeste de Ciclismo, reunindo atletas de 16 estados das duas regiões. O evento, que volta ao Acre após 13 anos, acontece na capital acreana com provas de resistência em diversas categorias.
O repórter David Medeiros, do ac24horas, acompanhou a competição e destacou a dimensão da disputa. Entre os ciclistas, o paraense José Pedro, da Ilha do Marajó, celebrou o desempenho no campeonato. “É a primeira vez que participo aqui em Rio Branco. Graças a Deus estamos representando bem o estado. Ganhei uma medalha de ouro e vou disputar mais uma prova de resistência. Já conquistei a da Norte e a da Nordeste, duas medalhas”, comemorou.
Outro destaque foi o atleta Pedro Nascimento, do Ceará, que conquistou duas medalhas de ouro. “É um sonho para mim. Ano passado consegui uma prata e duas bronzes, e dessa vez consegui dois ouros. Estou vivendo um sonho”, afirmou.
O presidente da Federação Acreana de Ciclismo, Tuxaua Marques, ressaltou a importância da realização do evento na capital. “Hoje se realiza um grande sonho. São mais de 400 atletas, um cenário maravilhoso, percurso revitalizado e bem sinalizado. Quero agradecer à secretaria, à Prefeitura de Rio Branco, ao Governo do Estado e à Confederação Brasileira de Ciclismo pelo apoio. Essa edição volta ao Acre depois de 13 anos”, destacou.
A competição reúne, simultaneamente, a 47ª edição da Copa Norte-Nordeste de Ciclismo e a 2ª edição da Copa Norte, com premiações para as duas regiões. A programação segue até este domingo (31), quando serão conhecidos os grandes campeões
VEJA O VÍDEO:
MM/Acre perde partidas e é eliminado na Superliga Master
O MM/Acre está fora da Superliga Master de Vôlei Masculino. A equipe acreana perdeu para o Lince, de Goiás, nesta sexta, 29, pela manhã, em Brasília, no Distrito Federal, por 2 sets a 0, com parciais de 25×15 e 25×21. No período da tarde, o MM/Acre foi derrotado pelo Vôlei Brasília por 2 sets a 1, com parciais de 25×18, 23×15 e 15×4, no tie break.
Em Saquarema
A equipe do MM/Acre tem como próximo desafio a fase de classificação da Superliga Master. O torneio será disputado em Saquarema, no Rio de Janeiro, em novembro, e o time acreano vai jogar a categoria +45.
Real Sociedade e Veneza duelam por vaga na semifinal do Estadual
Real Sociedade e Veneza se enfrentam neste sábado, a partir das 20h40, no CIEC, da Estação, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. As duas equipes somam seis pontos no torneio e quem vencer garante, por antecipação, uma vaga na semifinal do torneio.
Sem favorito
Real Sociedade e Veneza fazem uma partida sem favorito e o empate também será um bom resultado. Contudo, em caso de igualdade a disputa fica aberta com Borussia e Villa pelas últimas três vagas na etapa decisiva.
