Campeonato Estadual Sub-15 vai ter duelos eliminatórios

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, identificou, interrogou e apreendeu, nesta terça-feira, 20, quatro adolescentes envolvidos em uma série de assaltos ocorridos na cidade. A ação é resultado de um intenso trabalho investigativo da equipe policial, que apura três ocorrências registradas nos dias 8 e 11 de abril, em estabelecimentos comerciais, e no dia 2 de maio, quando o grupo realizou um assalto a um posto de combustível.

Os infratores, com idades entre 16 e 17 anos, agiam de forma coordenada e com elevado grau de periculosidade. Um quinto adolescente, também identificado como integrante da quadrilha, ainda está foragido, mas as diligências continuam para localizá-lo e efetivar sua apreensão.

A internação dos menores foi determinada pelo Juízo da Infância e da Juventude, após representação formal feita pela autoridade policial responsável pelo caso.

De acordo com o delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população. “Esses adolescentes vinham aterrorizando comerciantes e trabalhadores da cidade com uma sequência de assaltos bem planejados. Com o avanço das investigações, conseguimos identificar os autores, reunir provas robustas e representar pela internação dos mesmos. Essa resposta rápida é fruto do empenho da nossa equipe e da parceria com o Judiciário”, afirmou.

