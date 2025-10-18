Cotidiano
Campeonato Estadual inicia com três partidas na quadra do Colégio Acreano
A bola sobe neste sábado, 18, a partir das 14 horas, na quadra do Colégio Acreano para o início do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino e feminino. A competição terá 19 equipes nos dois naipes em um número recorde.
Resenha e Floresta Acreano abrem a rodada, no masculino, e na sequência, pelo torneio feminino, a ABMAC joga contra a AAB. Na última partida da programação, o Old School enfrenta a AAB, no masculino.
“Conseguimos programar um Estadual com um número excelente de equipes. Vamos ter grandes partidas”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.
Campeonato Estadual começa com dois jogos na Arena da Floresta
Dois jogos marcam neste sábado, 18, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, a abertura do Campeonato Estadual Feminino. A competição é a mais importante da temporada e vai definir o representante do Acre no Campeonato Brasileiro A3 e na Copa do Brasil em 2026.
Andirá x Galvez
Andirá e Galvez disputam o primeiro jogo do Estadual. A equipe do Andirá é formada por atletas da região do Alto Acre e da Bolívia e será comandada pelo técnico Tiago Luiz.
O Galvez entra na disputa em busca do bicampeonato. A diretoria manteve algumas atletas do início da temporada e fez contratações importantes fora do Estado.
Sena Madureira x Assermurb
Sena Madureira e Assermurb fazem a segunda partida da programação, na Arena. O técnico Ivan Mazzuia comanda a equipe do interior e trouxe atletas importadas para qualificar o grupo.
A Assermurb aposta na tradição para conquistar uma vaga nas semifinais e depois vai tentar o título.
PSC e Epitaciolândia disputam semifinal do Estadual da Série B
PSC e Epitaciolândia disputam neste sábado, 18, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a segunda semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. Os times entram em quadra sem vantagem e se a partida terminar empatada, o finalista vai ser conhecido na prorrogação ou nas penalidades e quem vencer estará na primeira divisão em 2026.
Villa City
O Villa City derrotou o Capixaba por 3 a 1 na primeira semifinal e espera para saber com quem disputará o título.
Capixaba e quem perder
Capixaba e o time derrotado deste sábado ainda terão a possibilidade de lutar pelo acesso. A Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai fazer dois jogos contra Campo Grande e Preventório e quem vencer sobe.
“Campo Grande e Preventório terminaram na quarta posição nos seus grupos na Série A. Vamos ter dois jogos e os vencedores também estarão na primeira divisão em 2026”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Epitaciolândia EC vence e garante classificação como líder isolado do Grupo 5 no Estadual Sub-15
Time mostra força e domínio em campo, vence o Independência por 3 a 1 e segue invicto para as oitavas de final
O Epitaciolândia Esporte Clube confirmou sua excelente fase no Campeonato Estadual Sub-15 Masculino de Futebol, organizado pela Federação Acreana de Futebol (FAF). A equipe venceu o Independência por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (17), no Florestinha, em jogo válido pela quarta rodada da competição. Com o resultado, o time epitaciolandense garantiu a liderança isolada do Grupo 5 e manteve a invencibilidade no torneio.
Demonstrando entrosamento e superioridade durante toda a partida, o Epitaciolândia EC impôs seu ritmo e controlou o jogo do início ao fim. O destaque ficou por conta do camisa 10, Felipe, autor de dois gols, e do zagueiro Rivaldo, que também balançou as redes e consolidou a vitória da equipe.
Com a classificação assegurada, o Epitaciolândia EC agora se prepara para a fase de mata-mata, quando entram em disputa as oitavas de final. O elenco segue em ritmo intenso de treinos, determinado a manter o bom desempenho e seguir firme na busca pelo título estadual.
