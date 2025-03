Campeonato Estadual inicia com a promessa de boas disputas nas trilhas

Independência e Adesg empataram por 0 a 0 neste sábado, 22, na Arena da Floresta, e na disputa dos pênaltis, o Tricolor venceu por 4 a 3 e vai tentar a conquista do bicampeonato.

Partida disputada

Independência e Adesg fizeram um jogo muito disputado no meio-campo e sem grandes oportunidades no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o técnico Erismeu Silva tentou deixar a equipe mais ofensiva e as chances acabaram não surgindo.

O Independência soube controlar a partida e com Eduardo e Ancelmo em campo apostou nas penalidades.

Mais competente

A Adesg perdeu as duas primeiras penalidades com o zagueiro André e o volante Rodrigo Lamar. O Tricolor fechou as cobranças com Juan conquistando a classificação.

Fala, Ancelmo!

“Nosso grupo se fechou no momento decisivo do campeonato e conquistamos o primeiro objetivo. Vamos nos preparar para tentar a conquista do título”, disse o meia do Independência.

Final no sábado

Galvez e Independência decidem no sábado, 29, na Arena da Floresta, o título do Campeonato Estadual. As duas equipes estão classificadas para as Copas Verde e do Brasil e Brasileiro da Série D em 2026.

