Campeonato Estadual Feminino vai conhecer os últimos semifinalistas
A primeira fase do Campeonato Estadual Feminino de Futsal terá neste sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc, as últimas três partidas. Os confrontos são: Calafate x Rio Branco, Borussia x Real Sociedade e Veneza x Villa.
Calafate x Rio Branco
Calafate e Rio Branco fazem um confronto somente para cumprir tabela. O Rio Branco, classificado, é líder do torneio e o Calafate não tem mais chance de classificação.
Borussia x Real Sociedade
O Borussia, ainda com chances de chegar na semifinal, enfrenta o Real Sociedade, classificado, precisando vencer. O Borussia, se ganhar, chegará aos 7 pontos e fica esperando o resultado de Veneza e Villa.
Veneza x Villa
Veneza, com 6 pontos, e o Villa, somando 4, fazem um duelo direto por uma vaga na semifinal. O Veneza tem a vantagem do empate para seguir na disputa do título.
Acreano Neto Lopes vence por nocaute técnico no LFA 216
Lutador de 25 anos emplaca a quinta vitória seguida no MMA e se aproxima do UFC
O acreano Neto Lopes, de 25 anos, foi destaque no LFA 216, realizado na sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele derrotou o rondoniense Thiago Oliveira por nocaute técnico, após aplicar um soco giratório na cabeça do adversário, aos 17 segundos do segundo round. O golpe foi uma resposta a uma tentativa de ataque do oponente.
Com o resultado, Neto Lopes alcança sua quinta vitória consecutiva no MMA profissional — quatro por nocaute e uma por finalização. As duas últimas conquistas foram dentro do LFA (Legacy Fighting Alliance), evento considerado uma das principais portas de entrada para o UFC.
Acreano Thomas Bryan estreia no LFA com derrota por nocaute em menos de dois minutos
Atleta de 26 anos sofreu sua terceira perda consecutiva no MMA profissional, desta vez para Daniel “Rei Brasileiro” Araújo
O lutador acreano Thomas Bryan, de 26 anos, estreou no LFA 216, um dos maiores eventos de MMA do Brasil, realizado na noite de sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele enfrentou Daniel Araújo, o “Rei Brasileiro”, de 24 anos, pela categoria peso-galo (até 61,2 kg).
O combate durou pouco: Araújo venceu por nocaute logo no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos.
Com o revés, Bryan amplia a sequência negativa na carreira. Antes, ele já havia sido nocauteado no AEC, na França, e perdido o cinturão no BRTL Fight Combat, em Porto Velho (RO). Agora, acumula três derrotas consecutivas no MMA profissional.
Campeonato Estadual Sub-16 terá duas partidas no CT do Cupuaçu
A primeira fase do Campeonato Estadual Feminino Sub-16 terá dois jogos neste sábado, 6, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu. Preventório e Grêmio Xapuriense disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Vasco joga contra o Real Sociedade.
Duelo pelo liderança
Preventório e Grêmio Xapuriense venceram na rodada de abertura e por isso quem vencer o confronto assume a liderança do grupo A e se aproxima da semifinal do torneio.
