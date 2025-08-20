Cotidiano
Campeonato Estadual da Série B terá sequência com três partidas
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá três partidas nesta quarta, 20, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.
Rio Branco e Amigos do Gerson abrem a programação, na quadra 1, e no mesmo horário na quadra 2, o Borussia recebe a Adesg. Montenegro e Bujari disputam o último confronto da rodada.
Ficar mais próximo
A Adesg, líder do grupo B com duas vitórias, enfrenta o Borussia com total favoritismo. Se o Leão vencer dará um passo decisivo para chegar na segunda fase do Estadual
Polícia Civil prende homem por descumprir medidas protetivas e ameaçar ex-companheira em Rodrigues Alves
Ação integra a “Operação Shamar” do Ministério da Justiça; suspeito de 45 anos foi detido após descumprir decisão judicial que protegia vítima de violência doméstica
A Polícia Civil do Acre cumpriu na manhã desta quarta-feira (20) um mandado de prisão contra um homem de 45 anos acusado de ameaçar a ex-companheira e descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça. A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, sob comando do delegado Marcilio Laurentino, como parte da “Operação Shamar” – iniciativa nacional de combate à violência contra a mulher.
O mandado foi expedido pela Vara Criminal local após o investigado violar repetidamente as medidas cautelares que determinavam seu afastamento da vítima. Diante do descumprimento, a magistrada determinou a prisão imediata. O homem foi localizado e preso pela equipe policial, sendo conduzido para audiência de custódia onde terá a legalidade de sua detenção avaliada.
O delegado Marcilio Laurentino destacou o empenho da operação: “Estamos empenhados em garantir a segurança das mulheres e o cumprimento das determinações judiciais. A Operação Shamar fortalece nossas ações de enfrentamento à violência doméstica”. A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública intensifica durante agosto as ações integradas de proteção à mulher em todo o país.
No Acre, a Polícia Civil tem registrado operações significativas no combate à violência doméstica, com prisões preventivas, fiscalização do cumprimento de medidas protetivas e atendimento especializado às vítimas. O caso em Rodrigues Alves exemplifica a atuação coordenada entre Judiciário e forças de segurança para coibir a reincidência neste tipo de crime.
Café com Leite vence Veneza e é campeão do Estadual Sub-20
O Café com Leite venceu o Veneza por 5 a 2 nesta terça, 19, em Porto Acre, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino de Futsal Sub-20. As garotas de Porto Acre, atuando em casa, conseguiram manter o favoritismo e conquistaram mais um título na base.
Bem disputada
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, elogiou o Estadual Sub-20.
“Tivemos um torneio bem disputado desde a primeira fase. Estamos trabalhando por essa evolução no futsal feminino e esse crescimento é muito importante”, avaliou Rafael do Vale.
Rio Branco bate o Real Sociedade no Campeonato Estadual Feminino
O Rio Branco bateu o Real Sociedade por 3 a 1 nesta terça, 19, no ginásio do Sesc, em um duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da Série A. As garotas do Rio Branco conquistaram o segundo triunfo na competição e encaminharam a classificação para a fase semifinal da competição.
Na outra partida da rodada, Borussia e Villa empataram por 2 a 2 em confronto bastante disputado.
Jogo isolado
Veneza e Calafate fecham a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual nesta quarta, 20, a partir das 20h30, no ginásio do Sesc. As duas equipes foram derrotadas na rodada de abertura e o confronto vale a reabilitação.
